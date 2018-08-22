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Экономика
Правительство упрощает предпринимательскую деятельность
22.08.2018

В Молдове создаются условия для упрощения внутренней торговли и предпринимательской деятельности.

 

Кабинет министров одобрил поправки в Закон о внутренней торговле и утвердил создание нормативной базы для внедрение положений Закона о талона на питание и Закона о госконтроле за предпринимательской деятельностью, передает infomarket.md.

В документе оговорены процедуры для предприятий общественного питания, которые намерены использовать талоны на питание в качестве платежного инструмента на предоставление услуг общепита (продажа кулинарии), а также процедуры для операторов талонов на питание. 

Согласно документу, авторизация на деятельность торговой единицы и предоставление услуг будет заменена на процедуру уведомления местных органов власти о начале торговой деятельности. Также вводится поэтапный запрет на использование и продажу пластиковых пакетов. Начиная с 1 января 2019 г. в Молдове будет запрещено использование/реализация переносных пластиковых пакетов, с ручками или без ручек, толщиной 50 микрон и более, предоставляемых потребителям в пунктах продажи товаров. 

В то же время, с 1 января 2020 г. запретят использование/реализацию тонких пластиковых пакетов, толщиной менее 50 микрон, за исключением используемых в качестве упаковки, а с 1 января 2021 г. будет введен запрет на использование/реализацию очень тонких пластиковых пакетов, толщиной менее 15 микрон, за исключением используемых в качестве упаковки. 

Проект поправок также устанавливает условия и процедуры использования талонов на питание, а также права и обязанности торговых единиц и поставщиков услуг питания в процессе использования талонов.


 
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