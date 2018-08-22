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На устах
Короткий путь в Европу? Украина предложит Молдавии построить мост
22.08.2018

Правительство Украины собирается предложить Молдове совместными усилиями построить мост через Днестр в Ямполе. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина Украины. "До сих пор соединение между двумя европейскими странами в районах пограничных населенных пунктов Ямполь-Косоуцы на стокилометровом расстоянии - паромное, которое давно не соответствует требованиям времени и реальным потребностям государств. Строительство современного моста отражено в Транспортной стратегии Украины до 2030 года. Это говорит о «политической воле» Украины реализовать данный проект", - заявил по данному поводу вице-премьер Владимир Кистион на совещании при участии центральных и местных органов власти.

Сейчас связь между Украиной и Молдовой через реку Днестр в пределах Винницкой области обеспечивается единственным мостом, который находится в зоне пункта пропуска "Могилев-Подольский - Отач".

Напомним, 18 ноября 2017 года Молдова открыла автомобильный мост через Днестр в районе населенных пунктов Гура Быкулуй (Молдова) и Бычок (территория непризнанного Приднестровья).


 
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