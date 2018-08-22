Вопрос питания детей в школе — больная тема для многих родителей. Ребенок вырос, и вы больше не можете контролировать каждый его шаг. Определенная доля свободы таит в себе и некоторые риски. Будет он питаться в школьной столовой, брать с собой домашнюю еду в ланч-боксе — или перебиваться чипсами и газировкой из школьного буфета? Что сделать родителям, чтобы питание в школе шло ребенку только на пользу?

Выбирайте школу, где разрешена домашняя еда

Если ваш ребенок идет в первый класс или вы решили перевести его в другую школу, первым делом поинтересуйтесь, можно ли будет приносить с собой еду из дома. Эта тенденция появилась совсем недавно, однако уже успела испортить кровь многим родителям: после ряда случаев массовых отравлений в некоторых школах ввели строгий запрет на домашнюю еду.

Узнайте подробно, какие правила на этот счет в вашей школе. Особенно это важно для детей, страдающих от пищевых аллергий, диабета, заболеваний ЖКТ, непереносимости лактозы или при наличии других факторов, влияющих на пищеварение и требующих особого внимания к рациону.

Готовьте любимые блюда

Учеба в школе — это всегда стресс для детского организма, особенно у первоклассников и при переходе в другую школу. С помощью правильно подобранного питания можно его минимизировать. Обязательно учитывайте предпочтения ребенка, когда собираете ланч-бокс в школу. Даже вкусное здоровое блюдо окажется абсолютно бесполезным, если ваш сын или дочь его не любят.

Готовьте то, что им нравится, а еще лучше — собирайте ланч-бокс для ребенка вместе, давайте детям возможность выбрать. Почитайте литературу об одном из популярных сегодня подходов к воспитанию — итальянской системе реджио-педагогики, основанной на уважении и сотрудничестве с ребенком. Задача такого подхода — научить детей использовать свои познавательные и творческие возможности.

Предоставьте свободу выбора

Этот пункт логически вытекает из предыдущего. Будет здорово, если термос и ланч-бокс вы тоже купите вместе. Это личные аксессуары, которые должны нравиться ребенку, вызывать у него приятные эмоции.

Почему еще это так важно? Вы даете ребенку возможность самостоятельно сделать выбор — значит, показываете, что доверяете ему. Это поддержит его уверенность в себе и поможет вам наладить контакт друг с другом. Именно из таких мелочей потом складывается зрелая, гармоничная, самодостаточная личность. Однако нужно помнить о тонкой грани между свободой и вседозволенностью.

Позаботьтесь о питье в школе

Когда говорят о правильном питании школьников, питьевой режим часто упускают из виду, в то время как для детей он не менее важен, чем для взрослых. Кроме того, дети — большие любители сладкой газировки и других напитков с огромным содержанием сахара, который провоцирует развитие кариеса и других заболеваний и нарушений.

В современных школах стараются устанавливать кулеры с питьевой водой, чтобы дети могли попить в любой момент, когда возникнет потребность. Но пока что они есть далеко не во всех школах. Поэтому дайте ребенку с собой бутылочку простой негазированной воды, а еще лучше — термос с травяным чаем, домашним компотом или морсом без добавления сахара.

Вместе ходите за продуктами

Ваша задача — не только обеспечить ребенка здоровой едой, но еще и мотивировать его питаться правильно и научить, как это делать. Школа, которая устроит вас по образовательным параметрам, может оказаться из числа тех, что не уделяют особое внимание питанию учеников. Кроме полноценного меню для завтраков, обедов и полдников в школьных столовых часто встречаются вредные соблазны. Даже если у ребенка есть с собой ланч-бокс, пример других учеников может подтолкнуть его к неправильному выбору.

Однако легко сказать — мотивируйте. С чего начать? Начните с совместного похода в магазин — превратите обычную покупку продуктов в интересную игру. Продумайте меню, составьте список и отправляйтесь в путешествие: вы можете придумать историю или даже подготовить заранее квест. Пускай он будет несложным, незамысловатым — в данном контексте важно не это. Вы только подумайте, как это здорово — самое настоящее приключение, вдруг, посреди обычного дня!

Выбирайте продукты внимательно. Обращайте внимание на состав, старайтесь отдавать предпочтение проверенным производителям, которые ответственно подходят к изготовлению продуктов для детей. Так, например, компания "Нестле Россия" присоединилось к глобальной инициативе "Нестле. Здоровые дети", в рамках которой производитель обещает сокращать количества сахара, соли и насыщенных жиров в своих продуктах и добавлять больше овощей и богатых пищевыми волокнами зерновых, бобовых, орехов и семян. Такой подход положительно скажется на здоровье ребенка.

Готовьте вместе

Итак, вы вернулись из магазина с огромной сумкой полезных продуктов. Отлично! Приступаем к приготовлению. Знакомьтесь: у вас новый су-шеф! Психологи и педагоги утверждают, что совместное приготовление еды помогает выражать любовь и развивать навыки общения. Узнавая на практике, из чего и как готовятся блюда и сколько труда в них вложено, дети быстрее понимают разницу между полезной и вредной пищей и начинают подходить к выбору продуктов более осознанно.

Самое главное — не жалейте времени на объяснения, проговаривайте каждый шаг — как, что, зачем, почему. Да, ребенок может ошибаться, отвлекаться, делать странные вещи. Но ведь именно от вас сейчас зависит, научится он исправлять свои ошибки и предотвращать их в будущем или нет.

Старайтесь задавать вопросы, требующие развернутого ответа: это поможет параллельно развивать логическое мышление и речь; а перед тем, как что-то объяснить, спросите у ребенка, что он уже об этом знает.

Важный момент: когда блюдо будет готово, обязательно сделайте уборку, а потом красиво подайте ваш кулинарный шедевр.

Если ребенок полюбит готовить, начнет проявлять инициативу, импровизировать и фантазировать, — подарите ему красивый кулинарный дневник для записи рецептов.

Даже легендарный Джейми Оливер советует привлекать детей к кулинарным делам с ранних лет. Чтобы дети полюбили готовить, начните с простых и веселых рецептов. Вот один из них.

Морковная запеканка

Эта солнечная выпечка не только поднимет настроение ребенку, но и даст заряд энергии на весь день благодаря сочетанию отличного вкуса и пользы.

Ингредиенты:

500 г моркови

3 ст. ложки манной крупы

2 яйца

1 щепотка пищевой соды

сахар по вкусу

Морковку необходимо предварительно отварить, остудить и натереть на средней терке. В отдельной миске взбить яйца и сахар, добавить щепотку соды и манную крупу, перемешать до однородности. Жидкую смесь соединить с натертой морковью и аккуратно перемешать. Форму для запекания смазать сливочным маслом и выложить в нее морковную массу. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке до образования румяной корочки, примерно 35 минут.

Приятного аппетита!