Евгений Собор: За 27 лет наша номенклатура по своей воровской сноровке намного опередила коммунистическую

Евгений Собор

Однажды президент США Рональд Рейган пророчески обмолвился: «Если ты испробовал всё и ничего не добился, попробуй сказать Правду». За 27 лет, прошедших с тех пор, как случилась «молдавская революция», мы, пожалуй, испробовали всё: экспериментировали над нашим терпеливым народом, вынесшим все тяготы «реформ», но никогда не говорили правду о нашей революции.

Что с нами произошло после революции? Что осталось от ее лозунгов? Каковы наши революционные потери? Почему порыв к демократии, свободе, реформам обернулся дезинтеграцией страны, расколом общества, деградацией государства, моральным разложением? И, наконец, кто виноват? Кто осознал и покаялся за все эти революционные потери? Отматываю назад, как кинохронику, три десятилетия, и пытаюсь ответить: так всё-таки что же произошло с нашей революцией?

Польский диссидент, писатель, идеолог «Солидарности», совершившей польскую революцию, утверждает, что «каждая революция продажна». Предают и продают моральные ценности, идеалы, принципы, лозунги революции. Лично я лет двадцать назад думал, что это чисто польский феномен. Но, осмысливая прожитое и сделанное после «лихих 90-х», убеждаюсь, что этот авторитетный европейский интеллектуал был прав глобально. И это можно проследить по эволюции событий в Молдове. Я их расцениваю как контрреволюцию, которая растоптала все светлые мечты нашего народа. И эту Правду мы скрываем.

Что такое контрреволюция в молдавском варианте? Это политический процесс, обратный провозглашенным идеалам. Молдавский феномен продажи революции уникален во всей Европе. Если кто-то из историков возьмётся написать об этом, ему не понадобится слишком напрягаться. У нас всё на виду.

Мы надеялись, что новая политика станет искусством возможного, интеллектуальным занятием, что элита будет отстаивать нашу государственность, суверенитет, нейтралитет, идентичность, национальное достоинство, что мы увидим в этой элите истинных патриотов и морально чистых политиков. Но, увы… Как оказалось, многие ринулись в политику не из патриотизма, а ради обогащения. И некоторые очень даже преуспели.

Никто из протестовавших на главной площади страны не думал, что революционеры-реформаторы продадут идеалы революции и займутся собственным обогащением, что в стране будет процветать коррупция, воровство. Народ нищал, а новые буржуины делили народную собственность, любовались собой на страницах глянцевых журналов, раздавали себе высшие награды, выводили в оффшоры награбленное. «Элита» не стеснялась брать деньги за услуги у олигархов и зарубежных спонсоров, делала себе незаслуженную карьеру. Так в виде фарса вторично сбылись слова коммунистического гимна: кто был ничем, тот станет всем.

Вспомним лозунг 90-х: «Долой партийную номенклатуру!». Нынче всё наоборот. Новая номенклатура по своей алчности, агрессивности, воровской и коррупционной сноровке намного опередила коммунистическую. Это говорит человек, который был в «шинели» той номенклатуры и может её сравнить с нынешней. Более того, в рядах «новой номенклатуры» произошло слияние власти и олигархии.

Но хватит о лозунгах. Сегодня, к нашему счастью, мы приобрели государственный язык, еле-еле, но ещё дышит лозунг о демократии, который приобрёл авторитарный олигархический окрас. Давайте рассмотрим как основополагающие ценности, идеалы были преданы вчерашними и сегодняшними «революционерами».

Вспомним патриотический порыв национального возрождения молдавского народа, завоевания независимости и построения молдавской государственности. Где этот порыв, эти идеалы сегодня? К сожалению, тот духовный подъём и те души прекрасные порывы оставили горькое послевкусие. Элита просто растерялась, не зная, чего она хочет: строить молдавское государство или «севрюжинки с хреном». И выбрала второе. Судя по всему, эти идеалы тоже преданы, и им на смену приходит другое возрождение – унионистское. Разговоры о ярме «старшего брата» не надоели нашим либералам, хотя в народе это называют политическим нафталином.

Де факто повторяется трагедия патриотов 1918 года, создававших Молдавскую Республику. Сегодня те, кто нами правит (а это продажный конгломерат коммунистов и правых демократов) выбирают красивые слова о демократии, свободе, реформах, псевдозаботе о Молдове и её народе, понимая, что это оболванивание «пипла». Для этого они содержат на олигархические деньги телеканалы, газеты и продажную идеологическую прислугу.

Как потомки оценят действия контрреволюционеров? Догадаться несложно. А покамест «творцы» нашей истории издают толстые тома о том, как они потели во благо революции. Они возомнили себя светочами демократии и реформ. Но такая «правда» - только для личного потребления. Снимите маски, господа, мы вас узнаем и под ними.

Вот такая драматическая судьба у революции. Её итоги весьма печальны. Вряд ли кто-то мог себе представить, какой мы «новый мир построим». Как говорит пословица, «пошли за шерстью, вернулись остриженными». Страна оказалась во власти аморальной политики, лжи и цинизма. Стреляли в коммунизм, а попали в независимость и в нашу идентичность.

Что делать, когда идеалы революции преданы, когда растоптано национальное достоинство? Выход один – убирать навоз предательства из авгиевых конюшен на политической арене. Не надо ждать, когда действительно полыхнёт. Не надо гадать: грянет или не грянет? Громоотвод ставят, не дожидаясь пока грянет буря. Нужна реконструкция Системы и смена элиты, которая живёт по принципу: после меня - хоть потоп! А историкам хочется пожелать написать «Историю предательства революции в Молдове».

С наступающим праздником независимости, уважаемые читатели! Дай то Бог, чтобы он стал не временным, а постоянным!