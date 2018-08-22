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Активист партии Платформа DA задержан спецслужбами Украины по обвинению в провозе боеприпасов
22.08.2018

Лидер одной из столичных организаций партии Руслан Вербицкий задержан на украинском посту Паланка-Маяки-Удобное, несмотря на то, что беспрепятственно прошел контроль с молдавской стороны.

Как сообщил активист в соцсетях, украинские пограничники долго и неоднократно обыскивали его машину, после чего достали из-под кузова автомобиля 60 патронов к автомату Калашникова, передает omg.md

Активист Платформы DA категорически отвергает какую-либо причастность к боеприпасам.

Как утверждает Вербицкий, это является грубой и наглой провокацией, совершенной молдавскими властями, с целью скомпрометировать лидеров протестного движения.

Ране уже сообщалось, что оппозиционные партии Платформа DA и PAS запланировали на 26 августа протест в центре Кишинева, который, по мнению организаторов, должен стать самой массовой антиправительственной манифестацией.


 
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