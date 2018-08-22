Воронин: Молдова не состоялась как независимое государство

Бывший глава государства в период 2001-2009 годов, председатель Партии коммунистов Владимир Воронин считает, что Молдова не состоялась как независимое государство.

Страна по-прежнему разделена, экономически и социально обанкротилась, захвачена коррумпированным элементами, пишет ipn.md.

„Независимость пришла неожиданно. Никто не ожидал, что группа предателей во главе с Горбачевым может развалить СССР. Все заявления, которые были сделаны или написаны так называемыми борцами за независимость и демократию, являются дешёвой демагогией. Следует отметить, что именно из-за „этих „борцов” Молдова как независимое государство не реализовалось”, - подчеркнул бывший глава государства в заявлении для IPN по случаю 27-летия Независимости.

По его мнению, граждане не стали ничем более независимыми и, на самом деле, они дезориентированы национальными проектами, реализуемыми в стране. Таким образом, результат виден налицо через массовую эмиграцию, в некоторых случаях навсегда.

Владимир Воронин утверждает, что в этих условиях невозможно прогнозировать будущее. „Это будущее может быть достигнуто только путем консолидации общества, которое представляем мы, граждане этой страны. Только так будут радикальные изменения, которые направят Молдову на путь развития действительно независимого государства”, - сказал лидер ПКРМ.