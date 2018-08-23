Ручное заполнение дел об определении инвалидности будет запрещено

Начиная с 3 сентября, будет запрещено вручную заполнять дела об определении степени инвалидности. Согласно правительственному пресс-релизу, будут также пересмотрены критерии для определения инвалидности, чтобы исключить любую погрешность, а контрольные комиссии, которые проверяют группы по установлению инвалидности, будут подчиняться непосредственно Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты, передает IPN.

В настоящее время степень инвалидности определяется 15 группами экспертов, работа которых проверяется тремя контрольными комиссиями. Некоторые комиссии изучают и готовят около 700 дел в месяц, а другие - только 100. Премьер-министр Павел Филип потребовал во время рабочего заседания в правительстве, чтобы работу экспертных групп оценивали справедливо и объективно, чтобы те, кто работают эффективно, были стимулированы, а те, кто задерживает процесс работы и создает препятствия для граждан, были упразднены.

Премьер-министр потребовал, чтобы лица, которые допустили нарушения и неоправданно предоставили степени инвалидности, были привлечены к ответственности в соответствии с законом, а реформа системы определения инвалидности, была завершена, и были устранены существующие ограничения.

Реализация реформы системы определения степени инвалидности начата в апреле этого года.