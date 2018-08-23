Полиция запустила новое онлайн-приложение "Сигнальная карта"

О нарушениях правопорядка в полицию теперь можно будет сообщать посредством нового приложения "Сигнальная карта". Благодаря этой онлайн платформе полиция сможет быстрее узнавать о преступлениях.

"Информацию в полицию можно сообщить всего за несколько минут. Для этого гражданам достаточно зайти в компьютер и воспользоваться приложением. При этом вы не должны регистрироваться на сайте", - рассказал глава управления операционного менеджмента ГИП Александр Бежан.

Люди запуск этого приложения считают полезным и надеются, что их информация поможет в раскрытии правонарушений.

"В Молдове часто случаются разные правонарушения, и это часто остается вне поля зрения полиции, просто потому, что об этом вовремя никто не сообщает".

"Удобно то, что я пишу, а не звоню, все сразу можно прочесть, видно место, куда можно приехать, можно и фотографию с места события сделать".

До конца года приложение будет работать в тестовом режиме.