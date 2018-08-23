Андрей Нэстасе: "Я убежден, что через год-два европейский курс нашей страны станет верным путем к процветанию"

Интервью IPN с председателем партии "Платформа достоинства и правды" Андреем Нэстасе по случаю 27-й годовщины независимости

– Что, по вашему мнению, является самым важным достижением за 27 лет независимости и почему? Чего мы не смогли достичь за эти годы?

– Получение независимости 27 августа 1991 года означало завершение процесса отрыва от Советского Союза. Процесс проходил интенсивно и драматично в период 1989-1991 годов в контексте перестройки, инициированной Горбачевым. Заслуга в достижении независимости принадлежит, прежде всего, гражданам, которые проявили в тот период гражданскую смелость и необыкновенную политическую активность. Во-вторых, важную и решающую роль имел парламент-90, избранный напрямую народом, который внес особый вклад в этот процесс отзрыва от бывшей советской империи и создания нового независимого государства.

Следует напомнить несколько действий и достижений тогдашних властей, которые показывают, что независимость была не „подарком”, как считают некоторые, а является результатом больших усилий граждан.

Примерами мужества и решимости было участие граждан в великих национальных собраниях, в ходе которых было востребовано право на язык, алфавит, суверенитет; признание парламентом независимости Литвы 31 мая 1990 года, мы стали первыми, кто признал Литву независимым государством, даже если в то время у нас еще был статус советской республики; бойкотирование молдавскими властями и большинством граждан референдума о сохранении СССР в марте 1991 года, организованного и навязанного Москвой; утверждение 23 июня 1990 года декларации о суверенитете, утверждение указа о государственной власти от 27 июля 1990 года и формирование государственных институтов страны.

Я хотел бы напомнить в этой связи и законы о триколоре, гербе и гимне Республики Молдова и пр. И этот процесс завершился 27 августа 1991 года принятием декларации независимости. Это были особые коллективные усилия.

Конечно, самым трагичным событием, которое ознаменовало тот период, была война в Приднестровье в 1992 году, справедливо названная войной за независимость Республики Молдова.

Несмотря на критику в адрес того руководства, удалось, однако, создание фундаментальных предпосылок для строительства европейского государства: была принята Конституция в соответствии с европейскими стандартами (за исключением некоторых положений, среди которых и ст.13); принято национальное законодательство и сформированы главные институты государства; прогресс в реформировании системы правосудия в период 90-х годов, соблюдение со стороны всех политических партий демократических принципов. Эти достижения были оценены и Советом Европы, и Республика Молдова стала первым государством в СНГ, которая стала членом этой престижной европейской организации.

Несмотря на все трудности, трагедии, через которые прошли граждане Республики Молдова, как и граждане других государств бывшего СССР, сохранялся луч надежды в лучшее будущее. Даже те, кто уезжал за границу, чтобы спастись от бедности, были абсолютно убеждены в том, что вернутся в один прекрасный день домой.

Но, к сожалению, почти все правительства после провозглашения независимости не были заняты по-настоящему строительством процветающего государства с мощными учреждениями, работающими в интересах людей.

Главной целью политических элит, за небольшими исключениями, было личное обогащение за счет ресурсов государства. Либо путем незаконной приватизации, через разграбление и разрушение государственных предприятий, контроль финансовых потоков, либо с помощью банкротства банков. Большинство руководителей участвовали в ослабление функциональных возможностей государства и обнищание населения.

Большой упущенной возможностью для нашей страны стала смена власти в 2009 году. Вместо того чтобы воспользоваться поддержкой народа для осуществления реформ, необходимых для модернизации, благоприятной международной конъюнктурой и поддержкой партнеров по развитию со стороны Европейского союза, новая власть, которая смогла заменить коммунистическую, ничего не сделала, кроме как укрепила олигархическую систему, унаследованную от режима Воронина.

Почти 10 лет - это упущенный период с точки зрения развития государства, а ведь в жизни человека это очень большой срок. Картина становится еще более зловещей, когда мы осознаем тот факт, что Молдова стала диктатурой мафиозного типа, которой правит незаконно организованная преступная группировка во главе с бывшим сутенером Владимиром Плахотнюком.

Контролируя партии, правовые институты и законы, правосудие, финансовые потоки и телерадиовещание, эта группировка не позволяет народу реализовать в полной мере планы, включенные в декларацию о независимости. Так, в 27-летний юбилей режим прибег фактически к конфискации независимости и к узурпации власти. Теперь наш долг, всех оппозиционных партий, освободить государство от олигархического плена. К сожалению, граждане ведут, скорее, борьбу за выживание, чем за демократию. Мы прошли через своего рода подъем и падение, но никогда не дошли до достойного уровня жизни из-за коррупции, которая постоянно росла.

В день 27-летия провозглашения независимости все противоречит чаяниям народа, букве и духу декларации от 27 августа 1991 года. Но борьба за благосостояние и свободу не легкий бой, и мы продолжим ее.

– Что означает независимость для вас и вашей семьи?

– Для меня лично период национально-освободительного движения был особым. Были времена полные надежды, когда было ощущение, что участвуешь в коллективных усилиях по строительству прекрасного будущего. Провозглашение независимости было большой радостью для меня и моей семьи, поскольку мы ее считали естественным фактом и чрезвычайно полезным.

Всей семьей мы участвовали в борьбе за национальные ценности, за свободу. Я всегда брал пример с моего брата Василия, который, по своей гражданской и политической деятельности приблизил день 27 августа 1991 года. Он был тем, кто напечатал первую газету на латинице и рисковал своей свободой, чтобы привести ее в Молдову и распространить людям, он является одним из подписантов декларации независимости.

Даже если разочарования не заставили себя долго ждать, я всегда верил в будущее Республики Молдова. Я не вошел бы в политику, если не был бы уверен в этом. Для моей семьи борьба за независимость продолжается. До тех пор, пока Республика Молдова находится в руках преступной группировки во главе с Плахотнюком, независимость остается конфискованной. Это было видно и в решение об аннулировании выборов, через которое Плахотнюк плюнул на волю избирателей.

– Как вы думаете, чем будет отличаться 28-я, возможно, 29-я и 30-я годовщины независимости?

– Это зависит только от нас. Если мы сможем изменить власть в ближайшем будущем, то годовщина независимости будет действительно праздником. И даже если нам еще очень многое предстоит сделать, даже если мы не слишком далеко отделились от нулевой точки, я уверен, что нам удастся вырваться из порочного круга, заложниками которого мы стали из-за серьёзного антидемократического отступления, совершенного антинародным олигархическим правлением. Благодаря солидарности, решимости, храбрости и настойчивости мы добьемся успеха.

Так, как мы жили, жить нельзя. Независимость Республики Молдова - это независимость государства, захваченного бандой мафиози, заинтересованных в том, чтобы держать в плену простого человека. Но процесс пробуждения начался, и его невозможно остановить. Я убежден, что через год или два европейский курс нашей страны станет таким, каким был с самого начала – верным путем к процветанию, к цивилизованному уровню жизни и к благополучию для каждого гражданина нашей страны, который не будет вынужден искать счастья по свету, а будет чувствовать себя комфортно дома.

До тех пор, однако, независимость остается узурпированной, а мы, ответственные политические деятели обязаны вернуть ее народу. Если в последние 20 лет у нас был бы ответственный политический класс, мы гордились бы нашей независимостью. Остается бороться, не сдаваться. С этой точки зрения борьба за независимость продолжается.

– Почему мы должны гордиться тем, что мы граждане Молдовы?

– Джон Кеннеди сказал: "Не спрашивайте, что страна может сделать для вас, спросите, что можете вы сделать для страны". Я всегда считал, что если страна нуждается в помощи, вы обязаны выполнить свой долг.

Я хочу, чтобы день независимости стал по-настоящему праздником для всех тех, кто родился здесь. Я уверен, придет время, когда мы будем с гордостью говорить, что являемся гражданами РМ. Этот факт может стать неоспоримым, если мы объединим все усилия и наши силы, чтобы остановить продвижение мафиозной диктатуры, если мы искренне посвятим себя построению правового, благополучного, действительно демократического государства. В этом году мы будем отмечать день независимости вместе со всеми пробудившимися гражданами из страны и из-за рубежа, приходите на ПВНС в знак протеста против диктатуры и беззаконий, совершенных антинародными коррумпированными властями.

Сейчас трудно жить чувством гордости: государственные учреждения захвачены, у нас глубокий, длительный кризис, свободное падение к банкротству, ухудшение всех демократических показателей. Но можно гордиться нашими людьми, которые демонстрируют ежедневно гражданский дух и способность сопротивляться, выступать против режима и опасности установления диктатуры Плахотнюка.

Мы будем гордиться Республикой Молдова тогда, когда на руинах этого олигархического античеловеческого режима построим сильное государство, которое должно обеспечить благосостояние и безопасность своим гражданам, обеспечить условия для развития экономики и использования потенциала каждого человека.

Мы будем гордиться, когда сможем создать достойное государство, принадлежащее его гражданам, с вышедшей из тупика экономикой, с эффективной социальной системой, с функциональным правосудием, справедливым, с наказанными преступниками и с реформированной судебной системой, с возвращенным миллиардом в НБМ, в бюджет, с возвращением большой части диаспоры в страну, но самое главное, с мыслью, что у нас есть будущее и что оно возможно.

Елена Нистор