12% молдаван - трудовых мигрантов не планируют возвращаться за рубеж

По данным опроса People Watch "Качество жизни и миграция", проведенного CBS-AXA по заказу IDIS Viitorul в июле 2018 года, 12% молдаван заявляют, что вернулись домой из-за границы и не намерены возвращаться туда в ближайшем будущем.

Этот показатель похож на данные 2017 года. Однако значительные изменения произошли в том, что касается возрастных групп, сообщает diez.md.

Таким образом, снизилось число тех, кто вернулся домой и не намерен в ближайшее время уезжать из страны в возрастной группе 18-44 лет. В то же время в возрастной группе 45-59 лет увеличилось в два раза количество людей, которые настроены остаться дома после возвращения с работы за рубежом.

"Преждевременно говорить о начале феномена возвращения домой, но, безусловно, необходимо углубленное исследование, которое ответило бы на вопросы: кто те, кто вернулся, является ли их намерение остаться на родине временным или постоянным, какова причина возвращения, что они намерены делать в РМ. Пример других стран показывает, что люди, которые вернулись домой, являются движущей силой развития малого и среднего бизнеса", - отмечается в исследовании.

В опросе приняли участие 1 042 человека в возрасте от 18 лет и старше. Он был проведен в 13 географических регионах. Погрешность составляет ±2,8%.