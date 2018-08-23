В Кишиневе открывается первый благотворительный магазин «MESTO»

Принцип работы магазина простой: «Ты отдаёшь вещи, которыми уже не пользуешься. Привозишь сам или приглашаешь курьера-волонтёра. Каждая вещь, которую ты отдал или купил в магазине MESTO — благотворительный взнос на лечение детей с непростыми диагнозами».

В магазин принимают: одежду, обувь, аксессуары, книги, игрушки, кухонную утварь, хэндмейд.

Любой может попробовать себя в роли волонтёра, в магазине MESTO ты можешь быть фотографом, курьером, сортировщиком вещей, можешь провести мастер-класс или полезный семинар.

Слоган магазина — «Особенное место для добрых дел». Само место появится в сентябре по адресу Алеку Руссо 15. Присоединиться к сообществу можно на фейсбук-странице.