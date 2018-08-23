Молдавские либералы поставили себе цель - вырастить поколение дебилов

«Камень Гимпу», красующийся на главной площади молдавской столицы, перед зданием правительства страны - это наш символ глупости. Когда-то мы очень возмущались, а потом привыкли, перестали замечать. Так что это еще и символ молдавского смирения. Молдаване — народ мирный, который, кажется, руководствуется принципом: «если не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней». Так и живем, смиренно принимая одну глупость за другой. Возможно, именно это является признаком отупления граждан, но это не доказано.

Вот и на этот раз либералы выступили с очередной бредовой идеей - чтобы первый урок в школах в рамках нового учебного года был посвящен «Великому объединению Бессарабии с Румынией в 1918 году». В послании председателя фракции Либеральной партии в муниципальном совете Кишинева управлению образования, молодежи и спорта просьба мотивируется тем, что в этом году отмечается важная дата объединения, которое «сыграло большую роль в судьбе румынского народа, в том числе на территории Бессарабии».

Впрочем, чему мы удивляемся, после того как увидели тест по «Истории румын и всеобщей истории» за курс гимназического образования? От него вообще волосы дыбом! Там на картинке солдат в советской форме с гориллообразным лицом и мощными зубами держит в руках кусок земли, на которой написано - «Румыния». Он откусывает от нее кусок (подразумевается, что отхватил Бессарабию в 1940-м). А вопрос теста звучит так: «Определи историческое событие, на которое ссылается карикатура». То есть, никакой вариативности в ответе не должно быть. Оккупация, и точка! Весь курс «истории» нацелен на то, чтобы внушить нашим детям мысль, что они — румыны, что с румынами хорошо.

Надо признать, что это — успех либералов. Они упорно, шаг за шагом, идут к своей цели: полнейшего отупления нации. И если со взрослыми людьми это сделать сложнее, ведь еще есть в живых те, кто с цветами встречал советских воинов-освободителей, и живы их дети, которые много могут порассказать о том, что творили румынские жандармы в Бессарабии, да и вообще, взрослые люди еще успели получить нормальное советское образование, то с молодежью это проделать — проще простого! Нынешние школьники другой истории-то и не знают! Учат и запоминают то, чему их учат, впитывают информацию и незаметно вырастают людьми с искаженным представлением об истории и жизни. И это уже целое поколение! Поколение, которое молдавские либералы старательно оболванивают, и в итоге добьются того, что вырастят полных идиотов, которые в конце концов поголовно захотят унирю.