После выборов усилятся инфляционные процессы

Учитывая все обстоятельства, существующие в Республике Молдова, после выборов значительно усилятся инфляционные процессы. Об этом заявил депутат-социалист Владимир Головатюк в рамках передачи „Главный вопрос” на телеканале НТВ Молдова, передает IPN.

По его словам, будет существовать повышенный риск девальвации национальной валюты, если Национальный банк не предпримет системных действий. Депутат считает, что самой серьезной основой стабильности национальной валюты, стабильности цен является экономика. „До тех пор, пока власти не запустят реальную экономику, можно будет только надеяться на реальную стабильность”, - заявил депутат.

По его словам, из-за валоризации лея страдают простые люди, потому что они получают меньше денег, когда меняют международную валюту, полученную от родственников, работающих за рубежом. В то же время депутат говорит, что впервые объем наличных леев в Республике Молдова достиг 19 миллиардов. „Это огромная сумма”, - объяснил Владимир Головатюк.

Экономический эксперт Михаил Пойсик утверждает, что лей и доллар являются ресурсами и между ними в настоящее время не существует баланса, а спрос падает из-за кризиса внутри страны. „После выборов нельзя будет избежать валютных спекуляций”, - отметил эксперт.

Следующие парламентские выборы в Республике Молдова состоятся 24 февраля 2019.