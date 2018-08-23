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Политика
Популярность министров правительства Филипа на Facebook. Вот кто самый популярный!
23.08.2018

Социальные сети, в частности сайт «Facebook», стали хорошим инструментом продвижения и источником информации. В связи с этим, портал ТРИБУНА предлагает вам узнать, есть ли у министров страницы на этом сайте, и какова их популярность среди пользователей.

Самой популярной является страница вице-премьера по европейской интеграции Юрия Лянкэ. У этой страницы 47 941 отметка «нравится». Следует отметить, что Юрий Лянкэ ранее занимал ранее пост премьер-министра Республики Молдова и, скорее всего, оставил себе старую страницу на «Facebook».

Далее следует премьер-министр Павел Филип, на странице которого 28 103 отметки «нравится».

На странице министра экономики и инфраструктуры  Кирилла Габурича 8 213 отметки «нравится». Страница министра внутренних дел Александра Жиздана нравится 6 767 пользователям, страница министра образования, культуры и научных исследований Моники Бабук нравится 5 177 пользователям, а страница министра финансов Октавиана Армашу нравится 3 102 пользователям соцсети. Страница министра иностранных дел и европейской интеграции Тудора Ульяновски нравится 2 325 пользователям, а министра обороны Евгения Стурзы – 2 315. У страницы министра здравоохранения, труда и социальной защиты Светланы Чеботарь 2 135 отметок «нравится».

Менее 2 000 отметок «нравится» на страницах следующих двух  министров: министра юстиции Виктории Ифтоди – 1 587 и министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ливиу Волконовича – 1 171.

Меньше всего отметок «нравится» у страницы вице-премьера по реинтеграции Кристины Лесник – 228.

Отметим, что страницы Павла Филипа, Юрия Лянкэ и Кирилла Габурича отмечены синей меткой, что означает, что страница подлинная, и принадлежит публичной персоне.

Напоминаем, что новый состав правительства Филипа был назначен после реформы центральной публичной власти, и начал свою деятельность в начале 2018 года.

Андриана Кептине


 
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