РАЗОБЛАЧЕНИЯ: Среди высокопоставленных молдавских чиновников не осталось ни одного агента КГБ

В новой публикации в своем блоге журналист Виктор Никитуш пишет о необходимости закона о люстрации, ссылаясь в этой связи на мнение бывшего министра государственной безопасности Республики Молдова Тудора Бутнару, который говорил, что закон о люстрации следовало принять еще в первые годы независимости Республики Молдова.

«Бутнару, который был последним председателем КГБ МССР, утверждает, что дело не в рассекречивании документов, потому что многие секретные документы либо эвакуированы из Молдовы, либо ликвидированы. В другом интервью Бутнару говорил, что подавляющее большинство дел молдавского КГБ находится в архиве Службы информации и безопасности, а в Москву были отправлены только дела по линии службы внешней разведки КГБ», – пишет он.

По его мнению, «в условиях конфронтации с Россией, дела, находящиеся в Москве, приобретают большее значение». «Имена молдаван, сотрудничающих с КГБ, всегда были известны руководству молдавского государства. По данным СИБ, с реди высокопоставленных молдавских чиновников не осталось ни одного агента КГБ», – пишет Никитуш.

Журналист утверждает, что «генерал Бутнару был прав – принятие закона о люстрации сильно запоздало». «Те, кто мог бы подвергнуться люстрации, создали экономические сети, посредством которых теперь влияют на молдавскую политику», – считает журналист.

Он утверждает, что «проблематика люстрации не касается необходимости в ней, а интересов, которые скрываются за принятием такого закона», и что «люстрация должна быть не для прошлого, а для будущего».

Кристина Пендя