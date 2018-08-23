Виталие Кожокарь: Молдова может научиться у Румынии, как вести настоящую борьбу с коррупцией

По случаю 27-летия Независимости Республики Молдова, Информационное агентство IPN представляет мнения людей, которые решили уехать из страны, временно или окончательно, в поисках лучшего будущего.

Виталию Кожокарь исполнилось 34 года, он родился на севере Республики Молдова в селе Куйзэука, Резинского района. По окончании факультета журналистики и наук о коммуникации Международного свободного университета Молдовы, он закончил курсы мастерата факультета журналистики в области мультимедийного производства телерадиовещания Бухарестского университета. По профессии он телевизионный журналист. Работал в годы учебы в нескольких столичных редакциях, в том числе в PRO TV Chișinău. В 2006 году он начал заниматься на курсах мастерата Бухарестского университета и одновременно работал в должности корреспондента телеканала PRO TV București. С тех пор является журналистом данной редакции.

На вопрос о том, почему он выбрал работать в Румынии, а не дома, Виталие Кожокарь сказал, что медийный рынок Республики Молдова чрезвычайно узок. Если ты достиг определенного уровня, ты уже чувствуешь себя как в аквариуме. Возможности ограничены. Частично из-за чрезвычайно слабой экономики, которая душит медийные институты, тех, которые желают заниматься качественной журналистикой. Частично, из-за огромного политического давления на редакции. „Когда я уехал из Кишинева, в средствах массовой информации можно было заметить сильную поляризацию. Журналисты, которые находились на службе у властей, и журналисты, которые пытались существовать самостоятельно. Пресса, которая не служила властям, находилась на грани существования. Пресса, которую власти поддерживали, в том числе с финансовой точки зрения, располагала всем необходимым и меньше всего она играла информационную роль. К сожалению, спустя 12 лет, дела не изменились. С этой точки зрения Румыния опередила Республику Молдова на 20-30 лет”, - говорит журналист.

Румыния была моим сознательным, продуманным выбором. Говорит на румынском языке, считает себя румыном. „Я сделал этот шаг, так как тут могу учиться, могу развиваться и, самое важное, тут я могу подготовить репортажи, которые могут иметь определенное влияние на людей и могут помогать людям. Я обосновался за Прутом также потому, чтобы доказать, что рожденный в Республике Молдова румын может заниматься журналистикой в Румынии, вопреки тем, которые предсказывали мне неудачу. Здесь я хочу открыть определенные скобки и сказать, что не понимаю, почему так мало журналистов из Республики Молдова, которые, находясь под давлением медийного рынка с ограниченными ресурсами, не пытают свое счастье в Румынии?”, спрашивает себя Виталие Кожокарь.

Не верит в существование двух народов – молдавского и румынского. По его мнению, существует только один румынский народ внутри двух отдельных государств – Республики Молдова и Румынии. Существует и один единственный язык – румынский язык. По его словам, Республика Молдова может научиться у Румынии, как вести настоящую борьбу с коррупцией. Она может научиться, что борьба за определенные ценности – демократию, правовое государство – может никогда не закончиться. Безразличие нации может порождать огромных монстров, а граждане должны быть бдительными как никогда. Республика Молдова может научиться у Румынии, что пресса может быть ценной сторожевой собакой, что люди должны больше доверять журналистам, отбирать журналистов доброй воли и поддерживать их с моральной и финансовой точек зрения. Граждане Республики Молдова, даже если они являются также гражданами Румынии, могут научиться у румынских граждан объединяться в различные ассоциации, гражданские институты с тем, чтобы осуществлять постоянный мониторинг за действиями политиков.

Виталие Кожокарь говорит, что Республика Молдова смотрится извне, как родной, красивый дом, с цветами на крыльце и с деревом черешни во дворе. Дом, который, к сожалению, тысячи людей покинули. По этой причине цветы высыхают, дерево черешни полно гусениц, дом начинает оседать, крыша протекает, бурьян достиг человеческого роста, ворота покрыты ржавчиной. „Тем не менее, еще существует дом, к которому можешь с любовью вернуться, так как это твой дом. Ты все же надеешься, что в определенное время человек, которого ты нанял, чтобы он присматривал за домом, не украдет все деньги и начнет инвестировать в его содержание. Еще ты надеешься”.

Журналист отметил также, что Республика Молдова очень хорошо известна в мире. Кроме кражи миллиарда, а также коррупционных скандалов, кроме акций уличных протестов, ничего другое не размещает это государство на страницы газет и в западных информационных программах. В том числе румынских. „Каждый раз, когда меня спрашивают про Республику Молдова, я начинаю рассказывать с большим удовольствием. Как правило, мне задают одни и те же вопросы. Что я рассказываю заинтересованным лицам? Я им говорю, что не существует молдавского языка. Я им говорю, что Республика Молдова не расположена географически на границе с Россией (знаю, это звучит странно, но многие думают, что Молдова расположена где-то под Москвой). Я им говорю, что они могли бы посетить между Прутом и Днестром. Я хвалю наше вино, хвалю конфеты „Букурия”, хвалю трудолюбие людей. Я им рассказываю также о менее приятных сторонах нашей жизни: о местной коррупции, а также о том, как был украден миллиард, как были сфальсифицированы выборы, о сегодняшних серьезных проблемах”, - говорит Виталие Кожокарь.

По его словам, к сожалению, очень много людей понятия не имеют о том, что происходит в Республике Молдова, в Румынии, в том числе журналистов, и он вынужден рассказывать обо всем этом. Чаще всего он делает это на своей странице Facebook. Он узнал, что существует очень много интересных людей, которые высоко ценят его усилия, что, естественно, его радует. Виталие Кожокарь никогда не исключил свое возвращение в Республику Молдова. Он говорит, что многому научился, он смог бы столько сделать… Но решил не возвращаться, не сейчас, не в ближайшем будущем. Хотя он понятия не имеет, когда вернется. По его словам, не плохая экономика, не положение в средствах массовой информации, ни даже ситуация в политике не держат его далеко от родных мест. Что его беспокоит, так это менталитет. Все, что угодно, можно изменить в Республике Молдова трудом, преданностью, настойчивостью. Менталитет является, однако, именно тем, что держит это государство на месте.

„Вот вам один пример. Молдавские граждане не решились еще, хотят ли они в Европейский союз или желают в Евразийский союз Путина. Половина тянет эту страну на Запад, другая половина – на Восток. Именно тогда, когда люди решат, в какую сторону пойти, именно тогда изменится положение дел. Другой пример, отдельные люди смотрят слишком легко на крупные коррупционные скандалы и на кражи. Отдельных людей невероятно легко можно купить за деньги…”, отметил журналист.

На вопрос о том, о чем он больше всего тоскует, когда не находится в Республике Молдова, Виталие Кожокарь сказал, что больше всего он тоскует по своей семье. „Больше всего я тоскую по глазам моей матери, по говору моего отца, по сказкам братьев, по племенникам, по дорогим людям, которых я вижу всего лишь несколько раз в году. Но думаю, что эта тоска терзает душу многих молдавских граждан и заставляет очень многих людей возвращаться ДОМОЙ. Еще заставляет”.

Елена Нистор, IPN