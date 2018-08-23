В июле 2018 г. объем покупки на рынке наличных валют в 3,5 раза превысил объем продаж.

По данным НБМ, в июле 2018 г. на рынке было куплено наличной валюты в эквиваленте долларов США на сумму в $301,7 млн. - это самый высокий показатель за месяц с июля и августа 2014 г. когда объем покупки составил $307,74 млн. и $303,26 млн., соответственно, передает infomarket.md.

В то же время продано было в июле 2018 г. наличной валюты на $86,3 млн. (в эквиваленте). По видам валют 65,2% покупки пришлось на евро; 16,7% - на доллары США; 12,1% - на российские рубли. По продаже наличной валюты 65,3% пришлось на евро; 21,4% - на доллары США; 3,5% - на российские рубли.

Всего с начала года (за 7 месяцев) на рынке наличных валют было куплено наличной валюты в долларовом эквиваленте в размере $1714 млн., а продано - на $572,8 млн. Доля евро составила 63,4% в покупке и 65,6% - в продаже.

В сравнении с 7 месяцами 2017 г. объем сделок по покупке на рынке наличных валют вырос на 11,6% (январь-июль 2017 г. - $1535,8 млн.); по продаже - на 15,6% (январь-июль 2017 - $494 млн.