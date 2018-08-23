Российский биатлонист Слепов отказался переходить в сборную Молдовы

На этой неделе стало известно, что вариант перехода в сборную Молдовы рассматривают российские биатлонисты Екатерина Шумилова, Павел Магазеев и Анастасия Толмачева.

Трехкратный чемпион Европы 2015 года биатлонист Алексей Слепов этим летом провел один тренировочный сбор в составе национальной команды Молдовы, однако в конечном итоге отказался от смены спортивного гражданства и сейчас продолжает готовиться к сезону в составе сборной России. Об этом рассказал личный тренер 31-летнего спортсмена Валерий Храмоножкин, передает tass.ru.

На этой неделе стало известно, что вариант перехода в сборную Молдовы рассматривают российские биатлонисты Екатерина Шумилова, Павел Магазеев и Анастасия Толмачева. Они уже представляли РМ на турнире по летнему биатлону в Польше, который прошел в минувшие выходные.

"Все началось весной. Тогда Алексей был восьмым в рейтинге Союза биатлонистов России и, согласно заверениям нового президента организации, должен был попадать в основной состав сборной. Однако шли дни, а Слепова в списках так и не появлялось", - рассказал Храмоножкин.

"Тогда ему начали звонить из Молдовы, Белоруссии, поскольку там видели, что не самый последний спортсмен уже не первый год не попадает в состав, что ему не дают шанса проявить себя в Кубке мира. В итоге он решил съездить туда, пропустил сбор команды. Однако вернувшись, понял, что делать там ему больше нечего", - добавил специалист.

Собеседник агентства отметил, что на решение биатлониста остаться в России повлияли и заверения нового главного тренера сборной страны Анатолия Хованцева в том, что отбор на первые этапы Кубка мира будет справедливым. "Что он будет честным и прозрачным", - подчеркнул Храмоножкин.

Слепов, представляющий Санкт-Петербург, был допущен к централизованной подготовке за счет региона, он примет участие в отборочных стартах, которые пройдут в ноябре.