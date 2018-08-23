Подозреваемый, подстригший двух парней в Калараше, был помещен под арест

Серджиу Буруянэ, участвовавший в инциденте, в ходе которого двое парней из Кэлэрашь были насильно пострижены на бензозаправке, был помещен под стражу на 30 дней. Решение было принято 22 августа, по требованию прокуроров.

Информацию подтвердил руководитель Прокуратуры Кэлэрашь Игорь Кириак, передает crimemoldova.com.

Напомним, что Буруянэ был задержан 20 августа после допроса в качестве подозреваемого по делу молодых людей, которых насильно постригли в Кэлэрашь. Мужчина является единственным подозреваемым, задержанным после инцидента.

Издание ZdG ранее писало, что он был приговорен к пожизненному заключению в Италии за убийство тунисца. За убийство мужчина был объявлен итальянскими властями в 2012 году в международный розыск.

Инцидент с двумя молодыми людьми попал в поле зрения полиции 10 августа этого года после публикации видеоматериалов инцидента в публичном пространстве.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело за хулиганство. Подозреваемым грозит до 70 000 леев штрафа или до 5 лет лишения свободы.