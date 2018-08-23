Конфликты в парах. Какие факторы приводят к разводу

В наши дни разводы уже не являются редкостью. Примерно половина браков заканчиваются расставанием.Что же может разрушить отношения, даже такие, на первый взгляд, гармоничные? Об этом расскажет психолог Чезара Дилевски, предложив и полезные рекомендации для избежания и разрешения недопониманий в паре.

Существует несколько специфических факторов, которые могут повлиять на взаимодействия между влюбленными и привести к разводу. В первую очередь - это социальные и экономические факторы: финансы и родственники приносят немало проблем влюбленным. Также, убеждения и взгляды, которые каждый из партнеров имеет относительно слов “отношения” и “пара”. По факту, конфуз возникает от колоссального диссонанса между ожиданиями и реальностью у каждого из партнеров.

Люди вступают в отношения, имея романтические иллюзии, которые потом не оправдываются. Красивая сказка претерпевает изменения, принц становится крысой, а золотая карета превращается в тыкву. Что касается сказок, которые мы читаем детям в детстве, стоило бы сделать большие оговорки по поводу того, что на самом деле означает “счастливый конец, принц, белый конь, жили счастливо и любили друг друга до глубокой старости”. К сожалению, такими сказками мы не учим детей, что в отношениях все только начинается, и построение отношений занимает время и это ежедневный труд. Все наши иллюзии так или иначе происходят из сказок , прочитанных в детстве. Реализм спасает нервную систему и отношения в паре.

Десять романтических заблуждений о паре:

Любовь вечна. Он/Она предугадывает мысли и желания. Он/Она никогда не будет на меня обижаться. Он/Она будет всегда стараться сделать мне приятное. Любовь значит, что я никогда не должен обижаться на партнера. Любовь - всегда хотеть проводить время вместе. Интересы, цели и ценности всегда останутся такими же. Партнер всегда честен, открыт и прямолинеен. Партнера всегда уважают, понимают, независимо от того, что он делает. Это ужасно если Он/Она меня критикует, заставляет меня испытывать стыд, не воспринимает меня всерьез.

Другой причиной, предвестником развода может служить “эмоциональная разлаженность” и отсутствие позитивных эмоций в момент конфликта. Интерес, страсть, чувство юмора, эмпатия в момент спора - играют решающую роль в решении недопониманий. Почему мы пополняем счет в банке, но не инвестируем на “эмоциональный банковский счет в наших отношениях”? Доверие и обязательства - это основные столпы на которых держится брак. Уважительное отношение друг к другу, обмен любовью и восхищением, функциональная коммуникация, основанная на активном выслушивании партнера, взаимности, прикосновениях и утешении, способности управлять конфликтами - все это пополняет наш эмоциональный банковский счет. Исследования показывают, что пары счастливы вместе и после 6 лет брака, потому что вступают в эмоциональный контакт с партнером в 80% своего времени. Разведенные пары в среднем общались только 33% своего времени.

“Эмоциональный банковский счет отношений” основывается на дружеском отношении между партнерами и определяет качество интимной и сексуальной жизни. Качество дружбы в паре особенно поддерживается мужчиной. Принятие влияния женщины на мужчину часто является предвестником стабильных и счастливых браков. Партнеры, которые установили между собой “Четыре всадника Апокалипсиса в паре” разводятся через 5-6 лет брака. Что это за всадники? Критика, ранимость, обесценивание, незаинтересованность. Рассмотрим каждую по отдельности.

1. КРИТИКА — сообщение о проблеме или дефекте партнера, указывая ему, что с ним не так.

Антидот критики: аккуратное начало разговора и минимизация проблемы. «Я чувствую (эмоции) ................ о сложившейся ситуации ............ и мне нужно (чего вы ждете)”. Например: “Я тебя люблю, все хорошо, но послушай чего мне не хватает, послушай , что я чувствую из-за этого. Я расстроен. Я не получаю внимания столько сколько мне нужно. Мне бы хотелось, чтобы ты меня больше слушал”.

2. РАНИМОСТЬ — существует два типа: а) контратака “Ты тоже не идеален. Послушай в чем проблема у тебя...!” б) Причитания: Что тебе все время от меня надо? Тебе не нравится все, что я делаю. Я стараюсь, а ты меня не уважаешь, ты все время придираешься ко мне. Я ненавижу это.”

Антидот ранимости: принятие части ответственности за проблему. Например: “Возможно ты права. Возможна я был немного загружен во время ужина и не слушал тебя внимательно. В последнее время я был слегка не в себе. Ты права, расскажи еще что-то”.

3. ОБЕСЦЕНИВАНИЕ — то, что выражается одним предложением: принижение своего партнера: унижение, оскорбление, сарказм, черный юмор, взгляд сквозь. Появление обесценивания -мявный предвестник развода/расставания. Исследования показывают, что такое отношение ведет к разводу в 95% случаях после 6 лет брака.

Антидот обесценивания: описание своих чувств и потребностей, не затрагивая партнера. Выражение своей признательности даже в самых маленьких вещах. Например: “Спасибо за кофе. Спасибо, что собрал утром ребенка и дал мне поспать чуть подольше. Спасибо что заботишься обо мне, и вытащил вещи из стирки. Как ты сегодня хорошо выглядишь”.

4. НЕЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ — когда партнер смотрит в пол или в другом направлении в то время , когда другой к нему обращается, не кивает головой, стоит словно каменная глыба, ожидая пока партнер закончит свою речь. В 85% случаев незаинтересованными оказываются мужчины. В такие моменты происходит эмоциональное разъединение.

Антидот незаинтересованности: самоконтроль и создание атмосферы понимания — “да и…” вместо “да, но…”, “да это возможно, в этом есть некоторый смысл, хорошо сказано”, “Когда ты страдаешь, дорогая, мир подождет, я тебя слушаю”.

Как решать возникшие конфликты?

Соотношение положительно-отрицательного взаимодействия составляет 5:1 во время конфликта в стабильных отношениях и 1: 8 - в неустойчивых отношениях.

Предлагаем вам несколько рекомендаций по решению проблем в парах:

Как открыть тему? Дисфункционалы используют критику и обесценивание. Мастера - нежность и предложения, которые начинаются с фразы “Я”. Например: “Я чувствую…. в отношении… и мне нужно….” Выражайте свои нужды позитивно! Суровое начало у женщин в конфликте приводит к потере интереса и нервозности партнера в 80% случаев. Признавайте влияние на себя. Признавайте, что партнер может быть прав. Помните метафору с цифрами 6 и 9 и точкой зрения? Признайте и его точку зрения, даже если она отличается от вашей. Физическое спокойствие — контроль и дисциплина. Исследования доказывают, чем более был заведен партнер во время конфликта (ускоренное сердцебиение, учащенное дыхание, повышенное давление, более грубые движения), тем ниже была удовлетворенность браком. Пульс должен находиться на уровне до 90 ударов в минуту. Рекомендации: попросите паузу на 20 минут, дистанцируйтесь от ссоры; сообщите, что когда вы вернетесь вы можете продолжить обсуждать вопрос; сделайте что-то, что вас расслабит, не старайтесь оставить последнее слово за собой. Осмысление негативного инцидента. Не избегайте ссор; говорите спокойно о том, что произошло, отстранитесь от ситуации, выслушайте мнения друг друга; подтвердите точки зрения каждого, даже если вы не согласны. Искусство компромисса. определите зоны в которых вы не можете пойти на компромисс и они принципиальны для вас: определите зоны где вы готовы идти на уступки, обговорите то, что вы можете уступить. Компромисс основывается на деталях. Есть место для уступок, даже когда мечты не совпадают.

Таким образом, укрепление отношений в паре зиждется на трех основных столпах: дружеское отношение, разрешение конфликтов и создание взаимных интересов.

Ценность друг друга, уважение и восхищение, эмоциональное единение, замещение негативных последствий от конфликтов на положительные. Джон Готтман, автор этих прекрасных идей говорил: “Даже если каждый думает, что его ситуация уникальная, я для себя вывел, что все ссоры в браках можно разделить на две категории: те, которые можно решить и вечные, которые будут преследовать вас в той или иной мере” 69% конфликтов - это вечные проблемы, они не могут быть решены из-за различия в личностях партнеров!