Конфликты в парах. Какие факторы приводят к разводу

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Семья
В наши дни разводы уже не являются редкостью. Примерно половина браков заканчиваются расставанием.Что же может разрушить отношения, даже такие, на первый взгляд, гармоничные? Об этом расскажет психолог Чезара Дилевски, предложив и полезные рекомендации для избежания и разрешения недопониманий в паре.
Существует несколько специфических факторов, которые могут повлиять на взаимодействия между влюбленными и привести к разводу. В первую очередь - это социальные и экономические факторы: финансы и родственники приносят немало проблем влюбленным. Также, убеждения и взгляды, которые каждый из партнеров имеет относительно слов “отношения” и “пара”. По факту, конфуз возникает от колоссального диссонанса между ожиданиями и реальностью у каждого из партнеров.
Люди вступают в отношения, имея романтические иллюзии, которые потом не оправдываются. Красивая сказка претерпевает изменения, принц становится крысой, а золотая карета превращается в тыкву. Что касается сказок, которые мы читаем детям в детстве, стоило бы сделать большие оговорки по поводу того, что на самом деле означает “счастливый конец, принц, белый конь, жили счастливо и любили друг друга до глубокой старости”. К сожалению, такими сказками мы не учим детей, что в отношениях все только начинается, и построение отношений занимает время и это ежедневный труд. Все наши иллюзии так или иначе происходят из сказок , прочитанных в детстве. Реализм спасает нервную систему и отношения в паре.
Десять романтических заблуждений о паре:
Другой причиной, предвестником развода может служить “эмоциональная разлаженность” и отсутствие позитивных эмоций в момент конфликта. Интерес, страсть, чувство юмора, эмпатия в момент спора - играют решающую роль в решении недопониманий. Почему мы пополняем счет в банке, но не инвестируем на “эмоциональный банковский счет в наших отношениях”? Доверие и обязательства - это основные столпы на которых держится брак. Уважительное отношение друг к другу, обмен любовью и восхищением, функциональная коммуникация, основанная на активном выслушивании партнера, взаимности, прикосновениях и утешении, способности управлять конфликтами - все это пополняет наш эмоциональный банковский счет. Исследования показывают, что пары счастливы вместе и после 6 лет брака, потому что вступают в эмоциональный контакт с партнером в 80% своего времени. Разведенные пары в среднем общались только 33% своего времени.
“Эмоциональный банковский счет отношений” основывается на дружеском отношении между партнерами и определяет качество интимной и сексуальной жизни. Качество дружбы в паре особенно поддерживается мужчиной. Принятие влияния женщины на мужчину часто является предвестником стабильных и счастливых браков. Партнеры, которые установили между собой “Четыре всадника Апокалипсиса в паре” разводятся через 5-6 лет брака. Что это за всадники? Критика, ранимость, обесценивание, незаинтересованность. Рассмотрим каждую по отдельности.
1. КРИТИКА — сообщение о проблеме или дефекте партнера, указывая ему, что с ним не так.
Антидот критики: аккуратное начало разговора и минимизация проблемы. «Я чувствую (эмоции) ................ о сложившейся ситуации ............ и мне нужно (чего вы ждете)”. Например: “Я тебя люблю, все хорошо, но послушай чего мне не хватает, послушай , что я чувствую из-за этого. Я расстроен. Я не получаю внимания столько сколько мне нужно. Мне бы хотелось, чтобы ты меня больше слушал”.
2. РАНИМОСТЬ — существует два типа: а) контратака “Ты тоже не идеален. Послушай в чем проблема у тебя...!” б) Причитания: Что тебе все время от меня надо? Тебе не нравится все, что я делаю. Я стараюсь, а ты меня не уважаешь, ты все время придираешься ко мне. Я ненавижу это.”
Антидот ранимости: принятие части ответственности за проблему. Например: “Возможно ты права. Возможна я был немного загружен во время ужина и не слушал тебя внимательно. В последнее время я был слегка не в себе. Ты права, расскажи еще что-то”.
3. ОБЕСЦЕНИВАНИЕ — то, что выражается одним предложением: принижение своего партнера: унижение, оскорбление, сарказм, черный юмор, взгляд сквозь. Появление обесценивания -мявный предвестник развода/расставания. Исследования показывают, что такое отношение ведет к разводу в 95% случаях после 6 лет брака.
Антидот обесценивания: описание своих чувств и потребностей, не затрагивая партнера. Выражение своей признательности даже в самых маленьких вещах. Например: “Спасибо за кофе. Спасибо, что собрал утром ребенка и дал мне поспать чуть подольше. Спасибо что заботишься обо мне, и вытащил вещи из стирки. Как ты сегодня хорошо выглядишь”.
4. НЕЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ — когда партнер смотрит в пол или в другом направлении в то время , когда другой к нему обращается, не кивает головой, стоит словно каменная глыба, ожидая пока партнер закончит свою речь. В 85% случаев незаинтересованными оказываются мужчины. В такие моменты происходит эмоциональное разъединение.
Антидот незаинтересованности: самоконтроль и создание атмосферы понимания — “да и…” вместо “да, но…”, “да это возможно, в этом есть некоторый смысл, хорошо сказано”, “Когда ты страдаешь, дорогая, мир подождет, я тебя слушаю”.
Как решать возникшие конфликты?
Соотношение положительно-отрицательного взаимодействия составляет 5:1 во время конфликта в стабильных отношениях и 1: 8 - в неустойчивых отношениях.
Предлагаем вам несколько рекомендаций по решению проблем в парах:
Таким образом, укрепление отношений в паре зиждется на трех основных столпах: дружеское отношение, разрешение конфликтов и создание взаимных интересов.
Ценность друг друга, уважение и восхищение, эмоциональное единение, замещение негативных последствий от конфликтов на положительные. Джон Готтман, автор этих прекрасных идей говорил: “Даже если каждый думает, что его ситуация уникальная, я для себя вывел, что все ссоры в браках можно разделить на две категории: те, которые можно решить и вечные, которые будут преследовать вас в той или иной мере” 69% конфликтов - это вечные проблемы, они не могут быть решены из-за различия в личностях партнеров!
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