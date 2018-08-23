Сколько остановок общественного транспорта в Кишиневе нуждается в ремонте?

Более 40% остановок общественного транспорта в столице нуждаются в ремонте. Об этом сообщил сегодня на еженедельном заседании служб примэрии замначальника Главного управления общественного транспорта Виталий Бутучел, сообщает Молдпрес.

«Большинство остановок было отремонтировано, но потом они были поломаны. В 2007 году примэрия подписала контракт с EPA Media ООО, фирмой, которая была ответственна за строительство и благоустройство остановок. В общей сложности, были выполнены работы на сумму в 2,5 млн. евро. В 2014 году фирма обанкротилась, а срок договора истек в январе 2017 года, но был продлен еще на пять лет. Необходимо создать комиссию, которая оценит ситуацию, и проследит за выполнением условий договора», — отметил Бутучел.

В нашем городе около 300 остановок общественного транспорта.