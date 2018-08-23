Влад Плахотнюк по случаю Дня независимости Молдовы: пора навести порядок в собственном доме

После 27 лет иллюзий и геополитики пора навести порядок в собственном доме и быть готовыми к переменам. Об этом говорил председатель ДПМ Влад Плахотнюк в интервью агентству Инфо-прим Нео по случаю Дня независимости Молдовы.

Лидер Демократической партии отметил, что Молдова до сих не может прийти в себя после долгих политических кризисов, однако за два года ДПМ путем реформ смогла многое изменить в лучшую сторону.

Влад Плахотнюк считает, что сейчас дела в Молдове должны развиваться так, чтобы многим покинувшим страну захотелось вернуться на родину, где они смогли бы найти хорошо оплачиваемую работу. Лидер ДПМ подчеркнул, что отток людей из страны заметно снизился в 2016-ом, когда к власти пришли демократы.

Влад Плахотнюк говорил и о программе Prima Casă 2, созданной специально для госслужащих, в рамках которой государство оплатит половину стоимости жилья. Он напомнил также о социальных квартирах для работников силовых структур и о повышении зарплат. Все это стало возможным благодаря экономическому росту.

Влад Плахотнюк убежден, что правительство продолжит и реформы, направленные на европейскую интеграцию. И делать это будет не при помощи громких политических заявлений, а путем реализации конкретных проектов.

Лидер демократов сообщил, что ДПМ останется проевропейской партией, но в первую очередь, будет промолдавской партией, и пообещал, что уже осенью формирование представит этому доказательства.

Председатель ДПМ говорил также о важности пакета законов в области реформирования юстиции и заверил, что результаты не заставят себя долго ждать.

Плахотнюк отметил, что, наконец, удалось добиться транспарентности деклараций об имуществе чиновников, сделать ответственными судей, запретить злоупотребления во время предварительных арестов. Он подчеркнул, что эти и многие другие законы могли принять и тогда, когда министерство юстиции подчинялось Майе Санду и ЛДПМ.

Кроме того, Влад Плахотнюк заявил, что Молдова впервые начала противостоять внешнему воздействию, что подтверждают международные отчеты. И хотя наша страна добилась весьма скромных результатов, все же смогла обозначить свою четкую позицию.

Председатель демпартии сообщил, что нужно думать об интересах Молдовы, а не зависеть от проектов, ориентированных исключительно вовне. Согласно Плахотнюку, ДПМ будет заниматься, в первую очередь, решением проблем граждан, используя внутренние ресурсы.

В завершении интервью Влад Плахотнюк поздравил граждан Молдовы с 27-ой годовщиной независимости и отметил, что у наших соотечественников, где бы они не находились, есть повод для праздника, потому что страну, как и мать, любят не за красоту, а за то, что она дает нам жизнь и возможность развиваться.