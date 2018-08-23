Улицы в Оргееве начали мыть шампунем

Шесть новых единиц техники вышли на уборку улиц. Техника была подарена городу примаром Иланом Шором.

Летняя жара не ощущается так сильно в Оргееве, где, благодаря шести единицам новой специальной техники, улицы города не только подметаются, но и моются водой и моющими средствами, что позволяет освежать воздух и снизить количество пыли.

Эти шесть тракторов были подарены городу Общественной Ассоциацией «Pentru Orhei» по просьбе примара Илана Шора.

«Убеждены, что муниципий Оргеев является не только самым красивым, но и самым чистым городом Республики Молдова. В результате инициативы примара Илана Шора, Ассоциация «Pentru Orhei» передала в дар эти шесть тракторов, которые оборудованы всей необходимой техникой для поддержания чистоты в городе – метлы, оборудованием для мытья улиц и уборки снега в зимний период», - заявила вице-примар Оргеева Регина Апостолова.

Она сказала, что приоритетными являются те 35 километров городских улиц, которые были отремонтированы Иланом Шором. Вначале их подметают, затем моют специальными средствами и водой.

Ежедневно 15 единиц спецтехники убирают город, - уточнила Регина Апостолова. «Ежедневно, начиная с шести утра 15 единиц техники выходят на уборку города. Из них шесть – это новые трактора. Считаем, что очень хорошо, тем более во время летней жары – мыть улицы. Это позволяет освежать воздух, улицы чистые», - подытожила Регина Апостолова.

На протяжении последних трех лет, с момента избрания примаром Илана Шора построены десятки километров дорог, благоустроены парки и зеленые зоны, были установлены детские и спортивные площадки, а улицы полностью освещены. Последний инфраструктурный проект Илана Шора – «Операция двор», в ходе которого ремонтируются все дворы многоэтажных домов Оргеева. Численность сотрудников муниципального предприятия «Жилищно-коммунальные услуги», начиная с 2015 года, значительно выросла. Зарплата дворника в Оргееве составляет 4 тысячи леев.