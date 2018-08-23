Усатый: "Республиканский стадион должен остаться стадионом"

Лидер "Нашей партии" высказался по поводу продажи правительством Молдовы земли на месте Республиканского стадиона посольству США.

"Посольство США решили забрать Республиканский стадион. Это будет самый большой логистический центр в Европе. Для всех спецслужб побольше помещений, чтобы можно было прослушивать депутатов в Берлине, имея всю техническую базу в Кишиневе. Мне очень жаль, что посольство США, видя позицию граждан Молдовы, что большинство людей против, ведут себя, как минимум, некрасиво. Не надо трогать Республиканский стадион", заявил Усатый.

Политик предложил на месте, где планируется возвести Arena Chisinau, построить посольский городок, с красивыми зданиями, скверами, с отелями для персонала.

"Не надо отбирать последнее, что осталось в этой стране", подытожил Усатый.

В Молднете 19 июля появилась петиция «Судьбу стадиона должен решать народ» с требованием к правительству Молдовы отказаться от решения передать 5 га земли в центре Кишинева, на которой расположен Республиканский стадион, посольству США для строительства там новой дипмиссии. К этому моменту петицию подписали более 3000 человек. Среди поддержавших петицию есть как политики, так и деятели культуры.