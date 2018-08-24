Влад Плахотнюк: Страна развивается в правильном направлении, но мы лишь в начале пути.

Интервью IPN с председателем Демократической Партии Молдовы, Владом Плахотнюком, реализованным Валерием Василикэ, по случаю 27-летия празднования Дня Независимости



- Господин Влад Плахотнюк, Агентство IPN в преддверии Дня Независимости проводит интервью с теми, кто принимает важные для страны решения – и с теми, кто их критикует. Если конкретнее – мы решили поговорить с четырьмя лидерами, наделенными властью, и четырьмя лидерами оппозиции. Интервью с большинством из них мы уже либо опубликовали, либо выслали им запрос. Чтобы обеспечить непредвзятость, мы составили для всех схожие вопросы. Лишь один из восьми, похоже, уклонился от вопросов Агентства IPN. Но с Вами, человеком, о котором говорят, что он решает все больше вопросов в нашей стране, у нас сейчас первое интервью за все 13 лет с момента основания нашего Агентства. Поэтому нам хотелось бы, пользуясь случаем, задать Вам немного больше вопросов – о независимости, и не только. Итак, через несколько дней исполняется 27 лет независимости Республика Молдова. Как Вы думаете, что нам дали эти годы?



- Что касается событий 27-летней давности, тут все предельно ясно: Республика Молдова получила долгожданную независимость, и это позволило построить новое государство, взрастить его потенциал. Периодически на этом пути происходили в той или иной степени счастливые или несчастливые события. Но если хорошо подумать, понимаешь, что это неизбежно для молодого, едва встающего на ноги государства.



Большую часть тех лет я прожил обычным гражданином, тогда я не был политиком, и должен сказать, что в те времена не было принято ждать помощи от европейцев, американцев, румын, русских, да кого бы то ни было! Мы делали то, что было нам по плечу, и рассчитывали только на себя и свои силы. Я строил свой бизнес с нуля, прошел через множество трудностей, не раз разочаровывался. Но, и как простой человек, и как предприниматель на себе прочувствовал переходный период, выпавший на долю нашей страны. И с этой точки зрения должен сказать, что сегодня начать свое дело и развивать его в нашей стране намного легче, чем 10 и 20 лет назад – это ответ на ваш вопрос.



Сейчас для Республики Молдова пришло время модернизации, и даже если нам кажется, что ситуация не меняется так быстро, как нам всем бы хотелось, важно сохранить правильное направление и решимость ему следовать. Относительно развития любой страны всегда существует множество мнений, но сегодня мы с уверенностью можем сказать, что живем в стабильном, воистину независимом, уважаемом на международной арене государстве.



- Тем не менее, это государство, население которого сокращается, молодежь уезжает. Разве это не свидетельствует о провале?



- Из Молдовы люди стали уезжать еще с момента обретения независимости, это не новое явление, этот процесс не сегодня начался. Были более ощутимые волны миграции. Если изучите официальную статистику, самым массовым миграционный поток был до 2015 года. С 2016-го, когда Демократическая Партия взяла на себя бразды правления, уезжать стали меньше.



Кстати, я тоже когда-то, будучи студентом, уезжал на заработки, чтобы продолжить образование, поддержать семью, и, как и все в те времена, работал «по-черному», сполна хлебнул горькой доли мигрантов.



Но затем я вернулся, продолжил обучение, и, параллельно, начал заниматься предпринимательством.



Позднее установил партнерство с заграничной компанией, из Румынии, а заработанные деньги стал инвестировать в Молдову. То есть я по себе знаю, каково быть мигрантом, но хочу подчеркнуть: я не уезжал из Молдовы потому, что у власти находилась та или иная партия. Я хорошо понимал, что страна, ставшая на путь развития, пройдет долгий путь, прежде чем ситуация улучшиться и здесь можно будет что-то стоящее делать.



Конечно, проще всего говорить, что ты уехал из страны, потому что тут Бог весть какая партия у власти, только ведь завтра ей на смену придет другая – и ты все равно уедешь, если это то, чего ты в конце – концов добиваешься. Молдова – не единственная страны в регионе, в которой происходили все эти явления, посмотрите, к примеру, через что прошла Румыния в период с 1990 по 2010-й годы, посмотрите, как жили в то время в Болгарии, Украине, и вы заметите, что у них миграция достигала ужасающих масштабов. Румыния – член ЕС, но до сих пор многие граждане не вернулись, и это при том, что ситуация у них кардинально изменилась в последние годы.

К сожалению, миграции не избежать, она характерна для всех постсоветских государств, и это нормально, если молодежь хочет жить в стране с ясными перспективами, где уже сейчас можно жить в благополучии, где хорошие дороги, медицина, образование и так далее. Тем более, за 27 лет им так никто и не дал уверенности в завтрашнем дне.



Так что самое важное для нас – достичь главной цели: развивать Молдову в таком ключе, чтобы уехавшие захотели бы вернуться. Чтобы здесь они могли найти хорошо оплачиваемую работу, стабильность, хорошие условия жизни. Мы понимаем, что после стольких лет политического кризиса преобразования происходят медленнее. Конечно, на скорость негативно повлияли эти кризисы и их последствия. И все же в этом году появились первые конкретные признаки того, что страна с экономической точки зрения идет по верному пути. Поворотная точка экономического баланса страны пройдена, и теперь, спустя годы потерь или застоя, мы зарегистрировали уверенный прогресс, который заметили и наши иностранные партнеры. И это окрыляет и вдохновляет работать еще больше.



- На 27-м году независимости Молдова – захваченное государство?



- А Вы как себя чувствуете? Вы ощущаете себя несвободным, вам мешают работать, ограничивают ваше передвижение, свободу слова? Может, в стране нет оппозиции, запрещены протесты и критика в адрес властей? Само выражение "захваченное государство" это ни что иное, как лозунг политических оппонентов.



- Раз уж вы спросили: лично у меня нет однозначного ответа на вопрос о том, захвачено ли наше государство, но последние два годы не могу избавиться от ощущения, что есть некий мега-сценарий, разработанный, думаю, властями, в который вовлечены госструктуры. В качестве самого недавнего примера приведу объявление недействительными результатов местных выборов в Кишиневе. Но в целом я имел в виду широко распространенное мнение, которое, в основном, распространяет политическая оппозиция и ряд активных НПО.



- Относительно непризнания могу только повторить уже сказанное, хотя, кажется, я ясно высказал тогда свое мнение. Сейчас хотел бы дополнить. Все познается в сравнении, и если говорить о госинститутах, думаю, сейчас они пользуются наибольшей за последние 27 лет независимостью, и предоставляют наиболее нужные, жизнеспособные услуги обществу. Вспомните, через какие сложные ситуации проходила Молдова в прошлом, и как действовали институты в сложные моменты, какими эффективными или неэффективными они были. Вы заметите, что сегодня наши структуры более развиты, направлены на граждан, они быстрее и профессиональнее реагируют на нужды граждан. Нам еще расти до европейского уровня, конечно, и мы стремимся к этому.



Признаю, что есть проблема со скоростью модернизации институтов. И здесь оппозиция могла бы внести полезный вклад, если бы знала, как компетентно сформулировать свои политические посылы.



Согласен: можно было бы ускорить темп реформ, тогда сейчас институты Республики Молдова должны были бы выглядеть намного лучше, быть более современными и эффективными. Но разве этого можно добиться после стольких лет политической нестабильности? Это чудо, что экономическая система не рухнула окончательно, и мы не очутились в катастрофической ситуации. Часть тех, что сегодня называют себя оппозицией, прямо или косвенно все эти годы правили страной. А теперь перечислите мне, что они сделали для страны, для государственных служащих, чтобы они захотели остаться работать на государство? Хотите, я вам скажу? Единственное, что они сделали: устроили своих однопартийцев на работу в Министерство Внутренних Дел, Министерство Образования и другие, и вот таким образом "модернизировали" институты.



Демократы подошли к этому с другой стороны, руководствовались другими принципами. Впервые мы разработали программы, направленные на государственных служащих, дали им возможность купить себе жилье, и сотрудникам силовых структур тоже. Обеспечили широкий доступ к социальному жилью, снизили налоговое бремя, в том числе на зарплаты, и повысили их настолько, насколько нам позволил экономический рост после долгого кризиса. И чтобы сделать это, нам пришлось в том числе долго убеждать наших внешних партнеров.



Впервые правительство предпринимает что-то конкретное для государственных служащих, чтобы у них была причина оставаться и работать на государство, чтобы мы могли привлекать молодежь в эту область. Мы захвачены этой миссией, поглощены искренним желанием развивать Республику Молдова экономически и социально –и только в этом смысле справедливо применять слово «захваченное» в отношении властей.



- В конце концов, вы ответили на ту часть вопроса, которая касается представителей других партий, оппонентов ДПМ. Но в том, что госструктуры находятся в политическом подчинении, нас уверяют и многие представители гражданского общества, и в способность которых них к экспертной оценке не подвергается сомнению. И все же: госинституты работают по политической указке?



- Как и любой другой свободный человек в свободной стране у вас есть право на симпатии и антипатии. Но я, например, встречал две любопытные теории, широко муссировавшиеся в прессе. Это анализы ситуации, сделанные двумя людьми, годами пребывавшими у власти. Оба занимали высокие посты после 2009-го года, и именно в экономической сфере. После того как они приложили руку к тому, чтобы страна оказалась в бедственном положении, они ретировались в НПО и изображают из себя независимых аналитиков, забывая что они оказались не в состоянии сделать что-либо хорошее, когда занимали соответствующие должности, лишь ввергли всё в хаос.





То есть, когда Вы говорите о гражданском обществе, рекомендую следить за анализами по-настоящему независимых НПО, в которых нет лиц, которые пережили полный политический провал, и теперь используют гражданское общество, чтобы каким-то образом компенсировать это и поквитаться с политическими партиями.



Существуют НПО, у деятельность которых действительно можно назвать потрясающей. К сожалению, они менее известны, так как эта область, повторяю, монополизирована несколькими бывшими политиками, которые продолжают свои политические баталии, раздают и направо и налево уроки независимости и эффективности, несмотря на то, что некоторые из них напрямую ответственны за то, что за это время Молдова не развивалась должным образом.



Было бы хорошо, чтобы и НПО были настолько же независимыми и аполитичными, как они того требуют от государственных институтов. Насчет институтов могу вас заверить, что модернизация, через которую они проходят, должна привести к укреплению их независимости. Для нас с 2016-го года, когда мы пришли к власти, было реформирование банковского сектора, и я не думаю, что кто-либо может сомневаться в успехе этих преобразований, учитывая поступившие в этот сектор инвестиции и оценки западных экспертов.



- Разве не юстиция и борьба с коррупцией были приоритетами?



- Конечно, и в подтверждение этому есть большое количество принятых в последние два года законов для реформирования этой области. Впервые четко прописаны положения о декларировании имущества, об ответственности судей, исключены возможности злоупотреблений при содержании под стражей. Можно привести в пример многие другие законы, которые вполне могли одобрить и в те времена, когда портфель Минюста был в руках ЛДПМ, в которую входила и Майя Санду. Но они теоретики, воплощать это на практике должен был кто-то другой. ДПМ и ЕНПМ проголосовали за все согласованные с внешними партнерами законы о реформе юстиции, и сегодня мы их внедряем, либо они уже претворены в жизнь. Но, конечно же, мы не можем ждать немедленного эффекта, процесс внедрения тоже обусловлен сроками, разбит на этапы. Однако, хочу Вас заверить, что результаты не заставят себя ждать.



- Тогда почему же именно в юстиции у нас так много отклонений?



- Потому что эту область сложнее всего реформировать, для этого требуется время. Почему 6-7 лет Вы не спрашивали у ЛДПМ, что они творят с министерством юстиции и с этой областью в целом? Нужно было отойти им от власти, чтобы появилась возможность проголосовать за реформу прокуратуры и за множество других важных законов в области юстиции. Ну, и больше всего хочется отметить, что за эти законы проголосовала ДПМ, которую обвиняют в том, что она не провела достаточно реформ в области юстиции. На самом деле, как Вы знаете, ЕС поставил условие приостановить финансирование реформ в области юстиции из-за того, что ЛДПМ не справилась со своими обязанностями в тот период, кода это от нее зависело. Молдова еще испытывает последствия неудач прошлых властей, и, к сожалению, не только в этих двух областях.



- Реформа юстиции - вопрос восприятия… у людей создается впечатление, что реформ в этой сфере нет.



- Согласен, область юстиции реформирована фрагментарно, она еще в процессе преобразований. Но, по крайней мере, этот процесс запущен, ведь долгие годы он лишь изображался теми, кто сейчас называет себя оппозицией, строит из себя Белоснежку и скандирует на улицах, требуя реформ. Эти люди годами срубали деньги государства и его партнеров по развитию на имитирование реформ.



- Вы имеете в виду Майю Санду? Создалось впечатление, что она провела хорошие реформы в министерстве образования.



- Вы очень тонко выразились: именно создалось впечатление. Но разница между реальностью и впечатлением очень большая. Какие реформы она провела? Наугад закрывала школы, усложнив жизнь детям из сел? Хвасталась, что установила какие-то камеры на экзаменах на степень Бакалавра, причем, насколько мне известно, эта инициатива принадлежала НЦБК, а не ей.



Вам нравится, как выглядит образование после ее реформ? Спросите преподавателей, они Вам расскажут. Спросите учеников, как они с самых ранних лет килограммы книг на спинах, потому что она не смогла оптимизировать школьную программу. Кое что мы начали приводить в порядок, остановили закрытие школ, работаем над новой школьной программой, которая, надеюсь, существенно снизит объем домашних заданий для детей. Практически на каждой еженедельной встрече партии мы обсуждаем вопросы, связанные с образованием, так как это одна из областей, в которой в прошлом году были зарегистрированы самые незначительные достижения. И образование, и юстиция были областями, которые администрировала нынешняя оппозиция в прошлом, те самые политики, которые сегодня нашли убежище в ПДС, ППДА и в других партиях.



Помните, как сильно разочаровала ЛДПМ население? Того же могут ждать ПДС и ППДА в очень скором времени, уже есть все более четкие намеки и доказательства связи этих двух партий с олигархическими группами и русскими спец службами. Вот на днях их имена появились в международном скандале, связанном с выдворением из ЕС Людмилы Козловской, подозреваемой в действиях против некоторых европейских стран и в связях с русскими спец службами. Она интенсивно распространяла клевету о Республике Молдова в Европе, в особенности в Брюсселе, постоянно предпринимала что то против нашей страны вместе с Майей Санду и Андреем Нэстасе. СМИ писали, что она незаконно финансировала деятельность партий в Молдове посредством одной НПО. После ее выдворения из ЕС начинает прояснятся, из-за кого и чего она очерняла страну и вербовала политиков, которых затем использовала. ДПМ попросила государственные институты провести расследование, чтобы выяснить, каким образом этот международный скандал повлиял на Республику Молдова и, параллельно, мы представим общественному мнению информацию которой владеем, чтобы люди знали, как все было на самом деле, чтобы им не пришлось пройти через еще одно разочарование.



- Все же, население поддерживает критику оппозиции, из-за этого правительство сталкивается с протестами. Насколько Вы прислушиваетесь к голосам участников на этих протестах?



- Давайте сначала проведем грань между народным протестом и протестом, организованным определенными партиями. Вот завтра ДПМ соберет сто тысяч человек и пойдет к штаб-квартире ПДС И ППДА выразить свое недовольство каким то действием этих партий. Что это: гражданский протест или протест, инициированный политической партией? Конечно же, это дело рук партии, она как партия вправе это делать. Когда речь идет о протестах, организованных ППДА и ПДС, правильно было бы не обманывать население и говорить, что это протесты, которые были инициированы простыми гражданами. Люди смотрят телевизор - им хорошо видно, что те, которые там произносят речи – это несколько политических лидеров и несколько так-называемых представителей гражданского общества, тоже бывшие политики. Разве это протест граждан? Кого они представляют? Они себя же и представляют, как партию, и проводят политическое мероприятие. Повторюсь, что это абсолютно нормально - собрать членов партии и провести манифестацию, и также абсолютно нормально, если к ним присоединяются и граждане без политических взглядов.



С другой стороны, мы внимательны к звучащим там посылам. Оппозиция формирует их на основе опросов общественного мнения, они прибегают к этому надувательству, чтобы обеспечить доверие к своим действиям. Однако здесь мы можем найти для себя рациональное зерно, потому что именно здесь можно понять, что вызывает недовольство граждан, независимо от того поддерживают они ЛДПМ или у них другие политические взгляды.



Чтобы было понятнее, как мы действуем я приведу пример. В 2016-м году когда мы только пришли к власти, мы провели встречу с бизнесменами, которые рассказали нам о случаях злоупотреблений со стороны некоторых институтов. Это были очень жесткие рассказы, мы решили действовать незамедлительно, чтобы все это остановить. Мы строго обсудили ситуацию с руководителями этих институтов, обсудили конкретные ситуации, а через некоторое время появились новые нарушения. Тогда мы поняли, что недостаточно только принимать посыл общества и решать вопросы точечным подходом, что подход должен быть систематическим. Так и появилась на свет недавно одобренная часть положений экономического пакета, предусматривающая много мер, блокирующих возможности госинститутов совершать нарушения в отношении компаний: были упразднены учреждения по контролю, были установлены четкие правила и процедуры.



Мы считаем, что вопросы нужно решать так, а не протестами и политическими спектаклями. Точно так же мы поступили и с программой "Prima Casă". В течение многих лет правительство под руководством ЛДПМ мучилось, но так и не смогло запустить такую программу, мы же за несколько месяцев запустили уже три ее этапа, нашли возможность предоставить гражданам такие льготы, о которых раньше мы мечтать не могли.



- Но в этом одобренном недавно пакете не учтены определённые проблемы, одна из них касается добровольного декларирования. Оппозиция утверждает, что этот закон позволит отмыть деньги из банковского мошенничества.



- Вы читали принятые положения о добровольном декларировании?



- Признаюсь, нет. Но читал анализ экспертов, которые более компетентны в юридической или экономической терминологии.



- Уверяю Вас, что даже эти эксперты не читали полностью все положения в момент, когда делились своим мнением или публично высказывались об этих мерах. Печально, что кто-то делится результатами анализов, без того, чтобы хотя бы ознакомится с тем, что они анализируют. Если бы они прочитали документ, то нашли бы очень четкое описание механизма, посредством которого политики, которые были у власти в период банковской кражи, не имеют права на это добровольное декларирование. Они бы увидели, как много категорий лиц не имеют этого права, именно для того, чтобы предотвратить этот риск. Добровольное декларирование – это успешно проверенная практика во многих странах с развитой демократией, включая в развитые европейские страны. Да, правда, у нас произошла банковская кража, и мы были вынуждены посвятить отдельную главу мерам по устранению рисков, чтобы те, кто получил какие-либо выгоды в результате кражи, не смогли бы сделать добровольное декларирование.



Хочу отметить важный аспект этой реформы. Процедура касается денег, полученных в общем из неоплаченных налогов (например, продажа какого-либо имущества, без декларирования доходов), но ни в коем случае не касается денег, полученных уголовным путем, например, в ходе коррупционных действий, торговли людьми, и многое другое. Источник доходов будет заявлен в Налоговую Службу.



Если кратко: никакие денежные средства, полученные сомнительным путем, не подлежат добровольному декларированию.



Также хочу напомнить: несколько месяцев назад прокуратура сообщила о том, что отслежены пути перемещения украденных из банковской системы денег, известны получатели, и схема денежных переводов, а сейчас прокуратура занимается возвратом этих денег в полном объеме, в том числе из-за границы. Соответственно, эти суммы не могут быть легализованы в рамках данной реформы, они не попадают под действие процедур декларирования, так как этот случай является частью комплексного уголовного дела, а лица участвовавшие в краже, включая их счета, находятся под неусыпным наблюдением. И если кто-то попробует узаконить украденные деньги, это станет известно.





С другой стороны, добровольное декларирование обеспечит процесс очищения экономики, выведение денег из теневой экономики, а это немалые суммы. Также будет по всем правилам, по реальной цене задекларирована недвижимость, и раз и навсегда сможем покончить с практикой, когда недвижимость оформляют на третьи лица. Невозможно начать реальную экономическую реформу без того, чтобы сначала навести порядок в экономике, вывести из ее тени, снизить ее долю, а на данный момент она огромна.



И кстати, добровольное декларирование дает возможность даже лидерам оппозиции войти в законное поле. Некоторые записали дома на родителей или родственников, прячутся под разными именами, а теперь есть возможность все легализовать.



Очень важно, как будет внедряться добровольное декларирование, правительство будет внимательно следить за процессом, чтобы всё было корректно и согласно нашим международным партнерским договоренностям. Если будет нужно, мы внесем поправки или дополнения, чтобы эффекты были максимально положительными.



- Остается ли ДПМ проевропейской партией после недавнего охлаждения отношений с внешними партнерами?



- В первую очередь важно уточнить, что отношения ДПМ с европейскими партнерами не ухудшились, мы всегда сохраняли близкие отношения с нашей политической семьей - европейскими социал-демократами, у нас складывается отличное партнерство. С ЕНП, к которой недавно присоединились ППДА и ПДС, наряду с ЛДПМ, у нас никогда не было очень хороших отношений, но естественно, существует политическая конкуренция и она создает различия в подходах и видениях.



Но, самое важное - это отношения правительства с европейскими партнерами, а не отношения партий. Наше правительство выполнило абсолютно все обязательства по первому траншу макрофинансовой помощи, и уже перешло к внедрению обязательств по второму и третьему траншам. Не так важно, когда нам выделят эти деньги, тут намного важнее провести все реформы, о которых договаривались с нашими партнерами. Без денег мы справимся, без реформ – нет, Молдова должна развиваться, не сбавляя темп. Поэтому мы ставим акцент на реформы, а не на деньги, и выполняем обязательства и договоренности.



Так что ДПМ остается про-европейской партией по взглядам, но в первую очередь, ДПМ будет в еще большей степени партией про-Молдова, и осенью Вы увидите интересные шаги в этом направлении, с еще более новыми для нашей страны подходами к политике. Они понравятся гражданам, они давно этого ждут.



Власти же и далее будут основываться на действиях, ориентированных на национальную стратегию европейской интеграции. Есть немало партий, которые извлекли выгоду из выражения "про-европейский" и которые использовали его только для того, чтобы за них проголосовали. Настал момент, чтобы это выражение перестало быть избирательным лозунгом, чтобы оно больше не политизировалось, но нашло отражение в стратегии развития страны, и задавало направление действиям властей.



- Что означает про-Молдова? Каких перемен ждать?



- В течение 27 лет все партии выступали в сугубо геополитическом русле. Все они были про-европейцами, про-российскими и так далее. Ни одна партия реально не выступала за Молдову, за интересы государства и ее жителей! Все сфокусировались на внешнем ориентире и разыгрывали эту карту и избирательных кампаниях, обещая, что все проблемы молдаван будто волшебным образом будут решены из-за границы.



Мы считаем этот подход устаревшим и пришел момент, чтобы ДПМ определила более четко свою позицию и предоставила рабочую модель, которая опиралась бы на результаты и эффективность, отталкиваясь не от геополитических, сентиментальных или другого рода вопросов, а исключительно от того, что важно для граждан и страны. Слишком долго – 27 лет, молдаван кормили иллюзиями и геополитикой. Пробил час переступить через этот подход и вернуться домой, привести в порядок наше хозяйство, выйти в свет очищенными и готовыми к новому росту, Все это время наши политики ездили в Брюссель или Москву, и оттуда говорили молдаванам: "вот как тут хорошо, и вас сюда приведем". А наши жители сталкивались с проблемами дома, им было не до экспериментов, они ждали, чтобы политики возвращались домой и работали, вместо того, чтобы слать им приветы из кабинетов в Брюсселе или Кремле.



Наши партии все время ждали, что европейцы, американцы, румыны или русские будут решать проблемы страны, а им только и останется, что собирать голоса на выборах. В результате кое-кто из-за рубежа извлекал выгоду из этой ситуации и, иногда, видя насколько наивны молдавские политики и в каком замешательстве пребывают, неподобающим образом вмешивались во внутреннюю политику Молдовы,. Если все же нам хочется по настоящему развиваться, не надо ждать, что кто-то придет и уберется в нашем дворе, потому что наведут такой порядок, что мы почувствуем себя чужими в своем доме и не будем знать, куда деться от такой «заботы».



Мы уже начали менять парадигму внешних отношений. Впервые в своей современной истории Республика Молдова из страны, уязвимой перед лицом внешнего влияния, превратилась в страну, готовую постоять за себя. Пусть пока робко, но начала проявлять четкую позицию и твердо придерживаться ее как в региональных геополитических отношениях, так и в международных.



- Позвольте заметить, что вы так и не уточнили, что же нас ждет осенью. Я так понимаю, еще не время раскрывать подробности?



- Подробности будут, но, главное, будут конкретные дела. Мы должны заботиться об интересах Молдовы, не зависеть от проектов, ориентирующихся строго на внешнее направление, мы сами должны обеспечить порядок в своем доме, нам пора поменять менталитет. Поэтому ДПМ будет на ходу корректировать свое отношение к тем или иным вопросам, ориентируясь, в первую очередь, на решение проблем граждан, основываясь при этом только на внутренних ресурсах, потенциал которых надо нарастить.



В то же время, полученные от внешнего партнерства дополнительные ресурсы Молдова должна использовать на развитие, а не на решение вопросов по выживанию, как это делалось долгие годы. Я не стану рассказывать все новости, мы сообщим о них в подходящий момент, но я бы хотел подчеркнуть, что мы слушаем и слышим голос народа, голос граждан, а они в унисон утверждают, что хотят жить лучше здесь, дома, в Молдове. Они все, на самом деле, за Молдову.



- Почему дата выборов была назначена на 24 февраля? Это такая тактика, чтобы оттянуть время?



- Это было бы так, если бы сначала назначили дату выборов, а потом изменили бы на более позднюю. Но этого не было. С самого начала назначили дату, которая соответствовала юридическому сроку. Было несколько мнений по поводу даты выборов, некоторые хотели первое воскресенье декабря, другие последнее воскресенье февраля. В итоге, мы остановились на этом варианте, при этом учитывалось мнение некоторых представителей гражданского общества. Ведь нужно достаточно времени для организации, особенно если учесть, что они пройдут по новой модели.



- В заключении, хотел бы Вас попросить сказать несколько слов гражданам в связи с исполнением 27 лет независимости Республики Молдова.



- Первое, что хотелось бы сказать: я хорошо понимаю, что за 27 лет Республика Молдова еще не достигла того уровня, на котором они хотели бы ее видеть. Когда я был далек от политики, я тоже надеялся и хотел, чтобы моя страна развивалась бы быстрее, чтобы я мог безопасно развивать бизнес в более здоровой, более конкурентоспособной среде. Я начал заниматься политикой именно для того, чтобы попытаться дать толчок этому развитию, и, должен признаться, в первые годы достижения мои были скромными, так как весь политический класс был больше вовлечен в политические баталии.



Всего лишь в последние два года я почувствовал, что мы движемся в верном направлении, но мы только в начале пути. Мне хотелось бы, чтобы у молдаван было больше надежды и оптимизма. Думаю, где бы ни находились наши граждане, у них есть повод праздновать 27 августа, ведь предельно ясно, что сегодня Республика Молдова действительно независимое государство, а то что произошло 27 лет назад, никто не смог разрушить, хотя попыток было немало. Страну, как и мать, любят не потому, что она красива, а потому, что она есть, она наша! Она дала нам жизнь и возможность развиваться. Наш долг отплатить ей за это благодарностью, пожелать всех благ и работать для ее процветания. Поэтому, в преддверии 27-й годовщины Независимости, поздравляю всех граждан, всех молдаван. С праздником, Молдова!