На чем основывается оптимизм Плахотнюка?

На улице лето. Жарко. Политики и журналисты в отпуске. Но "исполнительный координатор" Влад Плахотнюк дарит нам большое интервью в канун 27-летия независимости Республики Молдова. Цель - поддержать оптимизм и веру в лучшее будущее страны. Естественно, под эгидой Демократической партии и при его личной координации. А еще - показать нравы оппозиции, которая видит только плохое и не умеет радоваться успехам правительства.

Вот только один моментов интервью - речь идет о драматической депопуляции Республики Молдова. Вот что нам говорит Плахотнюк: "Люди уезжают из Республики Молдова с момента объявления независимости, это не началось сегодня. Были периоды, когда уровень миграции был выше. Если взять официальную статистику, вы поймете, что самый большой поток миграции был до 2015 года. С 2016 года, когда Демократическая партия пришла к власти, этот поток сократился”.

Действительно, если из года в год нас остается все меньше, то нетрудно предположить, что и поток мигрантов в абсолютных цифрах уменьшается. Хотеть и эмигрировать - разные вещи. Поэтому оптимизм граждан и их реакция на успехи властей измеряются точно именно с помощью намерения эмигрировать, в частности, в процентном отношении к общей численности населения.

О любимых направлениях эмиграции молдаван мы можем судить по объему денежных переводов - Россия, страны ЕС, Израиль и США. Соединенные Штаты находятся на четвертой позиции в качестве источника денежных переводов. Служба США по вопросам гражданства и иммиграции дает нам точные данные о количестве заявителей Green Card Through Diversity Visa Program. И это впечатляет!

Мы видим, что американские статистические данные опровергают сказанное Плахотнюком: после захвата им всей власти в 2016 году, количество запросов на эмиграцию только в США удвоилось! Сравним с Украиной - она сталкивается с гораздо более серьезными трудностями: война в Донбассе, резкое падение уровня жизни в период 2014-2018 годов.

Итак, ситуация хуже, чем мы могли бы себе представить. Откуда же происходит оптимизм Влада Плахотнюка? Конечно, не из статистики!

2018 год еще не закончился, осталась треть года, но уже более 400 тысяч молдаван, примерно 13 процентов населения страны, хотели бы эмигрировать в США. И эта страна даже не самая востребованная в сравнении с Россией и ЕС. Что же дали усилия Плахотнюка и ДПМ обновить политический класс, изменить избирательную систему, выдать талоны на питание, реализовать программы "Первый дом" 1, 2 и 3, построить арену Кишинева? Нужны ли хорошие дороги опустевшей Молдове?

Итак, что же рождает оптимизм? Воображение пропагандистов, которые пишут за Плахотнюка ответы на вопросы интервью? Может, они подрывают его авторитет, выставляя "координатора" как банального лжеца? Ведь любой может убедиться в том, что заявления Плахотнюка и статистика американских властей - разные вещи.

Плахотнюк мог бы в канун дня независимости, например, сформировать хор пропагандистов, чтобы они в праздник исполнили популярную песню Veniți Acasă Măi Copii, и транслировать это шоу по всем каналам своего медиа-холдинга. Это наверняка смогло бы исправить его имидж!

Эксперты IPN