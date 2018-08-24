Полиция купила радары нового типа

Водители, которые нарушают скоростной режим, будут выявлены с использованием нескольких типов радаров, которые инспекторы патрулирования будут использовать на дорогах страны. Недавно были приобретены новые устройства для измерения скорости ночью, в дождь или тумане. Новые радары были представлены сегодня на публичном мероприятии, передает IPN.

Начальник службы по связям с общественностью Национальной патрульной инспекции Павел Апостол сказал, что радары машин-ловушек фиксируют скорость со статической позиции, а информация отправляется на сервер. Водители, нарушающие скоростной режим, получают по домашнему адресу уведомительные письма.

Другой тип радара позволяет определять скорость движения на ходу. Они устанавливаются на служебных автомашинах с полицейскими знаками. Радары измеряют скорость движения автомобилей по направлению движения, но также наоборот. Нарушившие правила водители немедленно останавливаются и составляется протокол.

Третий тип радара - это новейший, типа пистолета. Недавно было приобретено семь таких единиц, стоимость которых составляет 15 000 евро каждый. Устройства могут использоваться как с автомобиля, так и со специального штатива. Они фиксируют скорость на расстоянии до 1200 метров и могут также использоваться ночью, под дождем или в тумане.

Руководитель юридической службы Национальной патрульной инспекции Вячеслав Сырбу сказал, что водитель, остановленный патрульной инспекцией, может попросить инспектора представить его служебное удостоверение, но и только, другие документы не могут быть запрошены. В случае сомнений относительно действий патрульных инспекторов, они могут быть зафиксированы в протоколе, или водители могут подать жалобу в Генеральную инспекцию полиции.

По данным Национальной патрульной инспекции, за семь месяцев этого года было зарегистрировано 1361 несчастный случай, причем 145 человек погибли и более 1600 получили ранения. Большинство аварий происходит из-за превышения скорости.