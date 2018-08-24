Вниманию жителей Молдовы, планирующих отдых в Одессе: Пляжи заполонили огромные медузы, которые кидаются на людей!

Затяжные каникулы в конце августа станут настоящим испытанием для истинных любителей Черного моря.

Уже завтра-послезавтра граница между Молдовой и Украиной превратится в настоящий ад: по традиции, тысячи жителей наше страны стремятся ухватить последние лучи жаркого солнца на черноморском побережье Одессы. Ежегодно в это время наши сограждане готовы часами простаивать на таможне, чтобы добраться до Черного моря.

Однако, ко всем прочим напастям (как то: многочасовые очереди, не очень чистое море и сложная криминогенная обстановка) в этот раз прибавилась еще одна – нашествие крупных медуз корнеротов. Обычно они обитают на глубине в холодной воде, но что-то заставило их в огромном количестве прибиться к берегу (см. фото!).

Зрелище, конечно, завораживающее, если бы они не жалили отдыхающих. В итоге люди жалуются на красные следы и жжение, оставленные от соприкосновения с щупальцами медуз!

Так что, будьте осторожны – особенно дети!

РОМАН ВЛАДИМИРОВ