В Кишинэу состоится важное международное мероприятие

Парламент Республики Молдова будет принимать 11-ю сессии Парламентской Ассамблеи Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), которая пройдет в Кишинэу 28 сентября этого года.

В работе сессии примут участие делегации парламентов Грузии, Украины, Азербайджана, Республики Молдова, а также представители ГУАМ и Балтийской Ассамблеи.

В ходе сессии обсудят три пакета вопросов: перспективы отраслевого сотрудничества в рамках ГУАМ, обеспечение информационной безопасности в регионе и взаимодействие государств-членов ГУАМ в рамках международных организаций. По итогам обсуждений будут приняты резолюции.

В этом году в ГУАМ председательствует Республика Молдова. Среди приоритетов председательства РМ в ГУАМ – активизация отраслевого сотрудничества в сфере транспорта, энергетики, энергобезопасности, туризма, внутренних дел, использования возможностей по обмену информацией в области образования, науки, исследований и инноваций, привлечение инвестиций, укрепление политического диалога между странами, а также расширение международного сотрудничества.

Организация за демократию и экономическое развитие — ГУАМ — региональная организация, созданная в 1997 году в Страсбурге Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой. Название организации сложилось из первых букв названий входящих в него стран. ГУАМ создана с целью развития сотрудничества путем укрепления стабильности и коллективной общей безопасности в европейском регионе.

Кристина Пендя