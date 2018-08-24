Думитру Викол: Иностранцы видят в бессарабцах грамотный народ, но, к сожалению…

По случаю 27-летия Независимости Республики Молдова, Информационное агентство IPN представляет мнения людей, которые решили уехать из страны, временно или окончательно, в поисках лучшего будущего.

Думитру Виколу 30 лет и он является инвестиционным аналитиком американского банка в Лондоне (Великобритания). Он уехал из Республики Молдова 9 лет назад. Решил уехать за границу, так как его родная страна не предоставила ему необходимые возможности для своего развития в профессиональном плане.

Проживающий в Лондоне молдаванин отметил, что то, как организовали себя румынские граждане против властей и против отклонений от демократии, показывает, что мы должны научиться у них быть более ответственными с гражданской точки зрения. Думитру Викол сказал, что иностранцы видят в бессарабцах грамотный, конкурентоспособный и способный народ, однако, к сожалению, Республику Молдова считают неудачным государством, которое не может плыть по реке социально-экономического развития.

„Бессарабцы являются исключительными людьми, однако власти - коррумпированные и руководствуются грязными интересами. Я горжусь тем, что многие мои сограждане добились хороших успехов в профессиональном плане и они полны дерзаний, работая рядом с гражданами передовых наций мира. Я не говорю им, что мы являемся неудачным государством, так как еще питаю надежду на то, что все обернется к лучшему”, говорит Думитру Викол.

Для того, чтобы вернуться домой, Думитру Викол нуждается в том, чтобы власти были полны решимости бороться против коррупции и установления правового государства. Первыми признаками этого может быть лишение свободы тех, кто разрушил страну: Влада Плахотнюка, Илана Шора, Влада Филата (уже осужденного) и других высокопоставленных чиновников. В то же время, каждый из нас может осуществлять изменения. „Если бы судьи и полицейские боролись вместе с гражданами против олигархического режима, тогда мы бы смогли возродиться их пепла”, высказал свое мнение проживающий в Лондоне молдаванин.

Наш соотечественник говорит, что, когда он находится вдалеке от Республики Молдова, ему очень хочется разговаривать на румынском языке на улице, прогуляться по зеленым паркам, а также покушать молдавские плацинды и заму.