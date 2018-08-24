Николае Негру: Независимость Республики Молдова становится еще более уязвимой

Независимость Республики Молдова становится еще более уязвимой в геополитическом региональном контексте из-за агонии российского империализма, повлекшего оккупацию Крыма и войну в Восточной Украине. Имперский меч России снова завис над Республикой Молдова. Такое мнение высказал политический аналитик Николае Негру, отметив для IPN наиболее значимые события или действия, которые способствовали или, наоборот, нанесли ущерб демократии, независимости и правовому государству с момента предыдущей годовщины независимости Республики Молдова.

По словам Николая Негру, Республика Молдова родилась с врожденным пороком, с частью территории, контролируемой иностранным государством, Россией, которая отказывается выводить свои войска и продолжает поддерживать сепаратистский режим, которого она создала на левом берегу Днестра. Аналитик напоминает, что в прошедший год, парламент и правительство попытались следовать независимым курсом по отношению к России. Удалось добиться включения вопроса о выводе российских войск в повестку дня Генеральной ассамблеи ООН, были высланы пять российских дипломатов, которые использовали дипломатический статус в целях, противоречащих интересам Молдовы. В то же время, российский вице-премьер, спецпредставитель Путина в приднестровском регионе Дмитрий Рогозин был объявлен персоной нон-грата за недружественные высказывания и отношение к Республике Молдова.

В то же время, Николае Негру напоминает, что в этот период президент Республики Молдова Игорь Додон принял по отношению к Москве поведенческую линию вассала, послушания, благоприятную интересам России в регионе, компрометируя в глазах граждан и партнеров независимость государства, которого он представляет. „Снисходительное, ироническое отношение Путина к Додону подчеркнуло чувство стыда, неловкости от неадекватного, недостойного поведения президента, выбранного „всем народом”, считает аналитик.

Николае Негру добавил, что несмотря на то, что избирательная система была изменена в соответствии с законодательством, с голосами более двух третей депутатов, это оставило впечатление недемократического акта со стороны властей, потому что не захотели учесть сопротивление проевропейской оппозиции и рекомендации Венецианской комиссии, что привело к отсрочке макрофинансовой помощи со стороны ЕС.

Кроме того, негативное влияние на репутацию государства Республика Молдова оказало и аннулирование результатов выборов примара Кишинева, отмечает эксперт. Даже если с формальной точки зрения это было судебное решение, по общему мнению, как внутри, так и снаружи, была нарушена запрещенная линия, которую в демократическом, правовом государстве никогда не переходят. По словам Николая Негру, если выборы в Кишиневе и Бэлць давали надежду на то, что олигархия не настолько всемогуща и степень захвата государственных учреждений преувеличивается, то аннулирование итогов голосования в Кишиневе имело противоположный эффект: восприятие о том, что олигархия контролирует все, стало всеобъемлющим.