Официальное заявление: Дата парламентских выборов может быть перенесена!

Президент Республики Молдова Игорь Додон не исключает того факта, что дату очередных выборов в парламент, которая на данный момент утверждена на 24 февраля, могут перенести. Об этом он заявил в спецвыпуске на телеканале «НТВ-Молдова».

По мнению Игоря Додона, дата выборов будет зависеть от того, что будет происходить в ближайшие месяцы.

«Если демократы поймут, что правые еще слишком сильны, они оставят 24 февраля, а если начнутся внутренние «тёрки» у правых, тогда я не исключаю, что дату могут перенести», – отметил он.

Президент считает, что выборы необходимо провести как можно быстрее.

«Мы еще с 2014 года твердим, что хотим досрочных парламентских выборов. Я считаю, что чем быстрее это произойдет, тем лучше, тем быстрее будет развязка. Потому что этот парламент уже давно нужно отправить в историю», – заявил президент.

По его мнению, « 24 февраля очень символичная дата, которая не на пользу партиям правого толка, так как в 2001 году 25 февраля, впервые в современной истории Молдовы, одна партия не просто взяла парламентское большинство, но и конституционное большинство, и это была партия левого толка», – отметил глава государства.

Кристина Пендя