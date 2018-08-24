«Подозрительных» граждан на таможне будут помещать в изолятор

Пограничная полиция инициировала ряд мер на контрольно-пропускных пунктах для мониторинга, обнаружения и уведомления о подозрительных случаях заражения вирусом кори.

В связи с этим пограничных полицейских обязали обновить реестр подозреваемых инфицированных пассажиров в пунктах пересечения границы и постоянно следить за потоком пассажиров, обратив внимание на людей, прибывших из Украины и Румынии, особенно детей.

В то же время медицинские работники Пограничной полиции выступили с рядом рекомендаций относительно индивидуальной защиты персонала, участвующего в проверках лиц, пересекающих государственную границу. Так, пограничный персонал должен соблюдать дистанцию во время беседы с путешественниками, поддерживать чистоту помещений и использовать маски в случае риска контакта с людьми, подозреваемыми в том, что они инфицированы.

Было отдано распоряжение обустроить на всех пунктах пересечения границы специальные помещения для изоляции пассажиров с характерными симптомами кори, где с ними будет проведена беседа и предоставлена медицинская консультация.

Кроме того, приказано обеспечить доступ соответствующих медицинских служб и машин скорой помощи в целях установления диагноза, взятия биологических проб, что позволит быстро обследовать и доставить больного человека в больницу.

До конца текущего месяца на наиболее востребованных пограничных пунктах будет дежурить медицинский работник, который будет предоставлять необходимую помощь путешественникам.

Эти меры принимаются в целях предотвращения трансграничной передачи вируса кори и оптимизации движения на границе.