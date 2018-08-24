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Общество
Большинство столичных троллейбусов находятся в аварийном состоянии
24.08.2018

Изношенные шины и неисправные фары - это лишь некоторые проблемы, выявленные в столичных троллейбусах во время полицейской проверки.

"Мы знаем, что по регламенту, в таких случаях не имеем права выходить, но у нас нет другого выхода". 

"Недавно вроде меняли резину. Не знаю. На чём-то же надо работать, ведь в городе, как знаете, не хватает транспорта".

Водители, работавшие на троллейбусах с изношенными шинами, получили штрафы. Наказаны были и те, кто выходил на маршрут с неработающими фарами.

"Основные фары - передние и задние, конечно, меняем, а эти. Проверил, по две из них не работают".

Полицейский рейд проводили во втором троллейбусном парке на Ботанике. Проверили почти 70 троллейбусов. Семеро водителей получили штрафы в 600 леев каждый.

"Составлен протокол и в отношении уполномоченного работника парка, который разрешил этим троллейбусам выходить на линии. Он получил штраф в размере трёх тысяч леев", - сказала пресс-секретарь Кишиневской полиции Наталья Стати.

Администрация второго троллейбусного парка заверяет, что в кратчайшие сроки устранит выявленные нарушения.


 
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