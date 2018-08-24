Молдова в опасном кольце из вирусов

Республика Молдова, граничащая с Украиной и Румынией, попала в опасное кольцо из вирусов. Вспышки различных заболеваний то и дело регистрируются в соседних государствах, причем, одно из них – корь – уже прорвало границу и стало стремительно распространяться и в Молдове.

Опасная ситуация в Европе и мире

По данным Роспотребнадзора, ситуация по кори в мире, в том числе в странах Европы, уже третий год остается неблагополучной.

В свою очередь, информация Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения с июля 2017-го по июнь 2018 года свидетельствует о том, что максимальные показатели заболеваемости корью зафиксированы именно на территории Украины — 606 случаев на один миллион населения. Лишь в течение шести месяцев 2018 года в Украине зарегистрировано свыше 28 тысяч случаев кори, 13 из которых завершились смертью заболевших.

В Румынии же за последний год средний показатель заболеваемости составляет 70-71 случай на миллион жителей.

Есть в Европе страны, где данная цифра выше, чем в Румынии. Это, например, Сербия (643 случая на миллион), Греция (293 случая на миллион), Грузия (307 случаев на миллион). Напряженной остается ситуация в Италии (55,9 случая на миллион), Черногории (51,1 случая на миллион) и Франции (42,2 случая на миллион).

Практически в каждом из перечисленных государств трудится довольно большое количество молдавских мигрантов. А, учитывая время года, довольно много тех, кто отправляется на отдых к морю, выбирая в качестве направления именно европейские страны.

Соответственно, риск заболеть довольно высок. Поэтому специалисты рекомендуют гражданам, планирующим поездки в указанные государства, не болевшим корью ранее и не привитым против этой инфекции, не менее чем за две недели до поездки привиться от кори.

Корь прорвала границу

В Молдове уже объявлен "оранжевый уровень опасности" в связи со вспышкой кори.

По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, в августе эпидемическая ситуация ухудшилась из-за случаев кори среди детей, которые отдыхали с 21 июля по 28 июля в лагере для детей и взрослых в селе Морений Ной Унгенского района.

Вероятным носителем инфекции стал ребенок в возрасте 13 лет, который был на территории Украины, и уже там у него проявились симптомы кори. Несмотря на это, он беспрепятственно оказался в составе детей, отдыхающих в лагере.