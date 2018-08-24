Политпредставители от Приднестровья и Молдовы утвердили дату запуска работы ПРТС

Процедуру регистрации приднестровских автомобилей начнут тестировать с 1 сентября.

В офисе Миссии ОБСЕ прошло заседание экспертных (рабочих) групп по вопросам развития транспорта и дорожного хозяйства. В мероприятии приняли участие представители по политическим вопросам от Приднестровья и Молдовы Виталий Игнатьев и Кристина Лесник, передает novostipmr.com.

Политпредставители подтвердили запуск в тестовом режиме процедуры регистрации приднестровских автомобилей в Пунктах регистрации транспортных средств (ПРТС) в Тирасполе и Рыбнице с 1 сентября и лично посетили пункт в столице Приднестровья.

Участники встречи подвели итоги проделанной работы по реализации Протокольного решения об участии транспортных средств из Приднестровья, не осуществляющих коммерческую деятельность, в международном дорожном движении от 24 апреля 2018 года.

Эксперты обсудили технические аспекты имплементации соглашения, включая проведение техосмотра транспортных средств на территории Приднестровья. Представители от Приднестровья и РМ уделили внимание вопросам, связанным с доставкой необходимого оборудования в ПРТС, доступом ответственных специалистов, оплатой услуг и использованием технических средств связи.

Виталий Игнатьев и Кристина Лесник также согласовали и подписали совместное приглашение в адрес посредников и наблюдателей с предложением об участии в церемонии запуска работы ПРТС, сообщает пресс-служба МИД Приднестровья.