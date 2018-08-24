Социально значимые госучреждения будут работать в обычном режиме 28, 29 и 30 августа



Учреждения, предоставляющие услуги государственной важности, а также те, которые функционируют в круглосуточном режиме, будут работать как обычно в период мини-каникул, приуроченных к национальным праздникам.

Распоряжение об этом было подписано премьер-министром Павлом Филипом, сообщает unimedia.info.

Таким образом, 28, 29 и 30 августа 2018 года государственные учреждения системы здравоохранения будут работать в соответствии с обычным графиком. В эти дни граждане также смогут воспользоваться услугами многофункциональных центров и территориальных подразделений Агентства государственных услуг.

Министерство внутренних дел предпримет необходимые шаги для поддержания общественного порядка и безопасности дорожного движения. Пограничная полиция обеспечит быстрое пересечение государственной границы, а Таможенная служба - оперативное проведение таможенного контроля. Общественный транспорт также будет работать в непрерывном режиме.

Правительство объявило 28, 29 и 30 августа днями отдыха.