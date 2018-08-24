Социально значимые госучреждения будут работать в обычном режиме 28, 29 и 30 августа

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Общество
Распоряжение об этом было подписано премьер-министром Павлом Филипом, сообщает unimedia.info.
Таким образом, 28, 29 и 30 августа 2018 года государственные учреждения системы здравоохранения будут работать в соответствии с обычным графиком. В эти дни граждане также смогут воспользоваться услугами многофункциональных центров и территориальных подразделений Агентства государственных услуг.
Министерство внутренних дел предпримет необходимые шаги для поддержания общественного порядка и безопасности дорожного движения. Пограничная полиция обеспечит быстрое пересечение государственной границы, а Таможенная служба - оперативное проведение таможенного контроля. Общественный транспорт также будет работать в непрерывном режиме.
Правительство объявило 28, 29 и 30 августа днями отдыха.
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