Цырдя: Подонки Шалару осквернили памятники борцам с фашизмом. Вот все, что нужно знать о "патриотах"

Богдан Цырдя

24 августа 1944. В этот день Красная Армия освободила Молдавию от немецко-румынских захватчиков.

Германия отправила на восточный фронт невиданную армаду: 153 дивизии, 3 бригады, 5,5 миллиона солдат. В истории человечества ни одна страна не подвергалась удару такой ужасающей мощи.

Румынская армия была второй по численности: 13 дивизий и бригад, 484 тысяч солдат!

Румыния отличилась особыми зверствами. В Молдове было перебито 300 тысяч евреев, 50 тысяч цыган, тысячи молдаван. Убийства людей были поставлены на поток!

Но мы победили. Остановили силы тьмы и мракобесия. Третий Рим победил Третий Рейх.

Зачем я пишу эти всем известные вещи?

Отвечу.

24 августа - это ключевой тест на вшивость элит. Рубикон.

Взгляните, кто чествует память более 11 тысяч солдат, погибших только на Шерпенском направлении?

Демпартия? Не видел. Как они могут праздновать освобождение Молдовы от тех, кому они сегодня раболепно подчиняются?

На всех каналах ДПМ критикуют пакт Молотова Риббентропа, плюют ядом в СССР и советских солдат. Про Германию - ни слова.

ПАС-ДА, то есть Санду и Нэстасе? Тем более нет! Санду и Нэстасе - граждане Румынии. Они фаны и потомки тех, кто истребляли наших граждан. Они открыто призывают к ликвидации Молдовы , а значит и молдован. Причем без боя, сразу всех и оптом...

Почтили память героев и освобождение Молдовы только ПСРМ и ПКРМ. Других не видел.

Зато видел, как подонки из партии Шалару осквернили памятники борцов с фашизмом. Вот и все, что нужно знать о молдавских "патриотах". Все остальное от лешего.

Они вам будут говорить про Европу, демократию, процветание, борьбу с коррупцией. ПАС-ДА даже будет убеждать, что все равны, что все должны объединиться вокруг них. А на деле они нас презирают и искренне ненавидят. За нашу победу, за наши достижения, за бесплатную медицину и образование, за передовую науку!

И они все это уничтожали как могли. И их ничто не остановит, кроме нас.

Смогли в 1944-м, сможем и в 2019-м.