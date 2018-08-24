Экс-министр безопасности: Молдова уже в НАТО, но об этом не знают

Визит в Молдову замначальника штаба Главного командования союзных войск НАТО по Европе (SHAPE) генерал-майора Одда Эгила Педерсена по приглашению правительства республики в парламенте расценили как провокационное действие против России.

Об этом «НГ» заявил депутат Владимир Цуркан. Он обратил внимание на то, что действующая власть открыто говорит о евроатлантической интеграции Республики Молдова (РМ). Экс-министр безопасности РМ Анатол Плугару заметил, что «Молдова фактически уже в НАТО, а парламентское большинство намерено внести изменение в Конституцию относительно отмены нейтрального статуса страны», передает ng.ru.

Бывший министр безопасности Молдовы Анатол Плугару считает, что действующая молдавская власть не скрывает своих устремлений в НАТО (параллельно с интеграцией с ЕС).

Более того, он утверждает, что «Молдова уже в НАТО, но в Кремле об этом еще не знают. Как не знает и население Молдовы». Плугару уверен, что «в русле евроатлантической интеграции правительство РМ приведет страну в Румынию». Хотя большинство молдаван объединения с Румынией не хотят. Да и в самой Румынии, утверждает Плугару, появились антинатовские настроения, связанные прежде всего со снижением уровня жизни населения. Тем не менее процесс в Молдове уже запущен, отмечает молдавский политик, и направлен против России. «То, что в Приднестровье дислоцируется Оперативная группа российских войск, ситуацию только усугубляет. Однако главный театр действий будет развернут в Украине, рядом с нами. И наше положение зависит от того, что произойдет там», – пояснил экс-министр безопасности. Он считает, что предстоящие в будущем году парламентские выборы не изменят расклад политических сил: «Все останется как было, внешнеполитический вектор страны сохранится, так как у власти останутся те же люди».

Между тем депутат парламента РМ, экс-министр внутренних дел Владимир Цуркан заметил «НГ», что «отменить нейтральный статус Молдовы можно только путем референдума, так что парламентское большинство не сможет внести соответствующее изменение в Конституцию». При этом парламентарий также считает, что визит в Кишинев высокопоставленного представителя НАТО и обсуждение с ним вопросов модификации армии, обучения молдавских офицеров по натовским стандартам, а также выработки инициативы оборонной помощи республике – «провокационное действие, направленное против России». Он уточнил: «Со стороны молдавского правительства». Владимир Цуркан подчеркнул, что фракция Партии социалистов, которую он представляет, против интеграции РМ с НАТО. И не допустит того, чтобы без референдума была принята поправка в Конституцию об отмене нейтрального статуса РМ.

Напомним, министр обороны РМ Евгений Стурза встретился с заместителем начальника штаба Главного командования союзных войск НАТО по Европе Оддом Эгилом Педерсеном. В ходе встречи обсуждались темы, касающиеся сотрудничества Республики Молдова с Североатлантическим альянсом в достижении задач оборонного сектора и помощи, оказываемой союзными странами в развитии и модернизации Национальной армии, передает пресс-служба оборонного ведомства.

Министр обороны РМ поблагодарил представителя альянса за поддержку НАТО в реформировании сектора безопасности и обороны Молдовы.

Евгений Стурза упомянул о программах и проектах, осуществляемых альянсом в РМ, включая Инициативу оборонной поддержки (DCBI), Платформу взаимодействия, Программу консолидации целостности (BII), Индивидуальный план действий Партнерства Республика Молдова – НАТО и процесс пересмотра и планирования партнерства (PARP). «Благодаря этим программам нашей стране удалось в течение 24-летнего партнерства с альянсом скорректировать свою правовую базу, приобрести опыт в разработке стратегических документов и укрепить свою систему национальной обороны», – сказал Евгений Стурза.

Также генерал-майор Педерсен встретился с бригадным генералом Игорем Куцие, командующим Национальной армией. Они обсудили подготовку военнослужащих Национальной армии в учебных заведениях НАТО и многонациональные учения.

В свою очередь, заместитель начальника Управления военного партнерства SHAPE высоко оценил работу молдавских солдат в операции KFOR в Косово. «Молдова вносит значительный вклад в присутствие НАТО в Косово с 2014 года (KFOR), и я очень благодарю вас за это. Мы впечатлены профессионализмом, преданностью солдат Национальной армии и гражданских служащих Министерства обороны, участвующих в KFOR», – сказал генерал Педерсен.

Отметим, что представитель SHAPE находился в Республике Молдова 21–23 августа по приглашению командующего Национальной армии. Он посетил военные подразделения и общественные уроки для гражданских и военных сотрудников Министерства обороны.

Ранее по поводу отношений Молдовы с НАТО высказался президент РМ Игорь Додон. Он подчеркнул, что «Молдова не ставит своей целью вступление в НАТО, а потому отношения с альянсом должны носить прагматичный характер и основываться исключительно на строгом соблюдении конституционного статуса постоянного нейтралитета страны».

«Считаю одной из своих основных задач – способствовать достижению договоренностей на международном уровне по обеспечению безопасного будущего для Молдовы на основе признания и строгого соблюдения положений статуса постоянного нейтралитета нашего государства», – заявил Додон. Президент высказался за разработку и принятие новой Концепции внешней политики, а также Концепции постоянного нейтралитета Молдовы. Однако у правительства и парламентского большинства свое видение проблемы – прямо противоположное позиции президента.