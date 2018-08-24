Филип: Россия намеренно вносит напряжение в отношения с Молдовой

Россия намеренно вносит напряжение в отношения с Молдовой и продолжает нарушать целостность нашей страны, отказываясь вывести свои воинские подразделения с левого берега Днестра.

Об этом заявил премьер-министр Павел Филип в интервью RFI-Румыния. Он назвал такую ситуацию свидетельством нелояльного настроя официальной Москвы к Молдове, несмотря на совместное соглашение, подписанное в рамках СНГ, передает publika.md

"Россия применяет к молдавским товарам таможенные пошлины по 19 тарифным позициям. Это прямое нарушение соглашения. Помимо этого, в Приднестровье все ещё находятся российские войска, дислоцированные там незаконно. В последнее время мы стали говорить об этом чаще и обращать внимание ОБСЕ на эту ситуацию. Но, к сожалению, Россия не сотрудничает с Молдовой".

Как отметил глава кабмина, внедрение соглашения об ассоциации с Евросоюзом необходимо продолжить и после парламентских выборов.

"С моей точки зрения, очень важно, чтобы после парламентских выборов, мы смогли сформировать проевропейскую коалицию и продолжить реформы. Было бы хорошо, чтобы политики понимали такую необходимость, политики понимали эти вещи, особенно когда мы говорим о лагере проевропейских партий".

Отвечая на вопрос о макрофинансовой помощи, которая была отложена после непризнания результатов выборов мэра столицы, Павел Филип назвал решение внешних партнеров поспешным, принятым на основе политических оценок, а не анализа работы правительства.

"Это самый ощутимый удар по правительству, начиная с 2016 года. Кабинет министров не может давать судьям указания по телефону. Я сожалею, что были приняты, на мой взгляд, поспешные решения о судьбе финансирования. Последствия этого удара мы сильнее всего ощутили на политическом уровне. В экономическом плане мы справляемся".

Павел Филип выразил уверенность, что будущее Молдовы - в Европе, а нынешнее правительство доказало: условия жизни в стране могут быть лучше, но для этого нужно упорно работать.