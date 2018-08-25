График работы банков на следующую неделю

28, 29 и 30 августа, в выходные дни, национальный банк Молдовы обеспечит преемственность экономической деятельности физических и юридических лиц, в связи с чем были предприняты необходимые меры для осуществления сделок через автоматизированную систему межбанковских платежей в нормальном режиме, передает IPN.

НБМ отмечает в пресс-релизе, что лицензированные банки „Moldova-Agroindbank”, „Victoriabank”, „Moldindconbank”, „Mobiasbanca - Groupe Societe Generale”, „FinComBank”, „ProCredit Bank”, „EuroCreditBank”, „Energbank” и BCR Chisinau будут работать в обычном режиме.

„Comerţbank” будет работать по сокращенному графику, а ,,Eximbank” не будет работать в указанный период.

Подробную информацию можно найти на сайтах лицензированных банков.