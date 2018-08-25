Подписан договор о строительстве комплекса "Аrena-Сhişinău"

Государство подписало в пятницу договор о строительстве комплекса "Аrena-Сhişinău". Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом сообщила на брифинге в пятницу министр просвещения, культуры и исследований Моника Бабук.

По ее словам, от имени государства министерство подписало договор с компанией Summa (Турция), которая будет выполнять строительство комплекса "под ключ". Документ подписал также министр финансов Октавиан Армашу. Тендер на строительство Arena Chisinau проходил с 5 мая по 4 июля. За все это время заявку подала только Summa, которая и была объявлена победителем.

"Сегодня мы подписали договор о государственно-частном партнерстве на строительство этого спортивного комплекса национального значения. Summa будет вести строительство, включая дороги, инфраструктуру, подключение комплекса к сетям и установку мебели", - сказала Бабук.

По ее словам, строительство предстоит завершить в течение 12 месяцев с момента получения авторизации на строительство.

"Согласно договору, государство будет выплачивать компании вложенные средства ежеквартально, в течение 12 лет после сдачи в эксплуатацию спортивной арены национального значения", - сообщила министр.

Она отметила, что площадка под строительство уже подготовлена, расчищена и выровнена. Она занимает 10 гектаров в поселке Стэучень, на пересечении кишиневских улиц Каля Орхеюлуй и Буковиней.

Вместимость Arena Chişinău составит примерно 5 тыс. мест. Там будут проводиться различные спортивные соревнования, конференции, выставки и концерты. На территории комплекса будут построены олимпийский бассейн, фитнес-залы, теннисные корты, отель, магазины и места общепита. С инициативой строительства комплекса выступила в марте Демократическая партия. О запуске проекта объявил спикер парламента Андриан Канду.

Принятым парламентом законом земельный участок в 60 га выведен из сельскохозяйственного назначения. Убытки составили около 90 млн. леев. Государство выделит из бюджета 200 млн. леев (более 10 млн. евро), на строительство арены из фонда ремонта дорог, деньги, которые предусмотрены в бюджете на 2018 г. из внешних фондов.