Павел Филип: Для Молдовы Румыния больше, чем партнер

Таково мнение премьер-министра Республики Молдова Павла Филипа, высказанное в ходе интервью для одной международной радиостанции.

По словам премьера, успехом, которого добилась Республика Молдова на европейском пути, наша страна во многом обязана Румынии, «которая всегда была нашим сторонником в ЕС». Также премьер-министр отметил, что кредит в размере 60 млн евро, который Румыния предоставила нашей стране во время кризиса 2015-2016 гг., стал для нас спасательным кругом, сообщает moldpres.md

«У нас с Румынией прекрасное институциональное сотрудничество. Во время кризиса 2015-2016 гг., Румыния была той страной, которая протянула нам руку помощи, пока не было разблокировано финансирование со стороны ЕС, а мы должны были выполнить ряд обязательств. Тогда Румыния оказала нам безоговорочную помощь», - отметил премьер-министр.

Глава правительства отметил и инвестиции, сделанные румынской стороной в нашей стране. «Я отметил бы инвестиции компании «Transgaz», которые обеспечат нам подключение к европейскому газопроводу. Думаю, что до осени этого года, строительство данного газопровода стартует. У нас есть утвержденный проект взаимоподключения электросетей, а также соглашения с ЕБРР и Всемирным банком», - отметил Павел Филип.

Глава правительства говорил и об отношениях с Российской Федерацией. По его словам, Россия является важным игроком, а отношения Республики Молдова с этим государством должны основываться на взаимоуважении.

«Не может страна руководствоваться только своими интересами и использовать такие инструменты, как шантаж и давление, только потому что ей не нравится, что мы выбрали европейский курс, и подписали Соглашение об ассоциации с ЕС. Это единственное требование, которое есть у Республики Молдова в отношении не только России, но и других стран», - подытожил Филип.