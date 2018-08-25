Игорь Боцан: Независимо оттого, что говорят о Республике Молдова, страна имела путь, которого необходимо отметить

Независимо оттого, что говорят о Республике Молдова, страна имела путь, которого необходимо отметить. Несмотря на насильственные действия, в том числе августовский путч 1991 года, Республики Молдова имела храбрых людей, которые в те времена подписали Декларацию Независимости. Такое мнение высказал Игорь Боцан, постоянный эксперт проекта „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов” в ходе 93-х публичных дебатов на тему: „Независимость: шаги вперед и шаги назад, в видении партий, занимавшие и занимающие высокие должности в государстве”, организованных Информационным агентством IPN и Radio Moldova.

Игорь Боцан напомнил, что Республика Молдова была последней республикой из европейского пространства бывшего Советского Союза, которая провозгласила независимость без проведения референдума: „Это сделали люди, которых сегодня бы должны благодарить за их мужество”.

По словам Игоря Боцана, первый период после объявления независимости сопровождался движением за национальное возрождение, которое, так же проводилось очень смелыми и уважаемыми людьми из Первого парламента. По словам эксперта, второй период, с 1994 до 1998 года, также был очень интересным. Тогда к власти пришли прагматики из Аграрно-демократической партии, люди, которых так же нужно уважать за их прагматизм, которые приняли Конституцию Республики Молдова, и это было самой важной заслугой второго периода. Важным аспектом этого периода является то, что европейский вектор начался именно в тот период. Тогдашний президент направил два письма председателю Европейской комиссии для того, чтобы Молдова была принята в качестве кандидата для интеграции в ЕС. Игорь Боцан говорит, что другим важным документом, принятым аграриями, была концепция внешней политики Республики Молдова, в которой говорилось, что „особое внимание должно уделяться сотрудничеству с Румынией и интеграции Республики Молдова в европейское сообщество”.

После этого, отметил Игорь Боцан, Правительство Республики Молдова возглавил Ион Стурза, который положил конец „бартерной” экономики. Страна перешла на нормальные экономические отношения, сформировала бюджет и не выплачивала зарплаты и пенсии калошами и продуктами питания. Следующим премьером стал Думитру Брагиш, который ничего не достиг в направлении европейской интеграции Республики Молдова.

О восьмилетнем правлении Партии коммунистов Игорь Боцан напомнил, что ПКРМ пришла к власти, обещая вступление Молдовы в Союз Россия – Беларусь, но, через полтора года, президент Владимир Воронин подписал указ о европейской интеграции страны, вектор внешней политики, намеченный еще в период Первого парламента.

Эксперт также напомнил, что последовало подписание 22 февраля 2005 года Плана действий Республика Молдова – ЕС и подтверждение 16 июня 2009 года европейской реинтеграции. После 2009 года, отметил Игорь Боцан, начался период так называемой европейской интеграции Республики Молдова. 24 марта 2010 года в рамках форума в Брюсселе была объявлена история успеха Республики Молдова. Было объявлено о поддержке в нескольких миллиардах евро для Республики Молдова с целью реализации программы реформирования в среднесрочной перспективе. История успеха была подтверждена 11 марта 2011 года в рамках визита в Кишинев вице-президента США Джона Байдена.

После этого, считает Игорь Боцан, пришел 2013 год, „когда началось то, что продолжается и сегодня и не известно, чем закончится эта история, но поскольку мы находимся в преддверии торжеств, посвященных Дню Независимости, я не буду говорить о грустном”.

„Республика Молдова родилась в результате секретных протоколов 1939 года и европейская интеграция Республики Молдова была подорвана подписанием секретных протоколов партиями, которые провозгласили себя проевропейскими”, - заявил в заключении эксперт, ссылаясь на секретные документы, с помощью которых компоненты правящего альянса разделили контроль над институтами государства.

Дебаты „Независимость: шаги вперед и шаги назад, в видении партий, занимавшие и занимающие высокие должности в государстве” проводятся Информационным агентством IPN и Radio Moldova в рамках проекта „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов”, реализованного при поддержке немецкого Фонда Ханнса Зайделя.