Валентина Булига: Основа некоторых областей, которые действуют и сегодня, была заложена в 90-е годы, в том числе при поддержки ДПМ

Основа некоторых областей, которые работают и сегодня, среди которых социальное обеспечение, образование и здравоохранение, была заложена еще в период 1998-2001 годов, в том числе при поддержке Демократической партии. В тот же период, 24 депутатов, которых имела Демократическая партия в парламенте, предоставили политическую поддержку „так называемому прагматичному правительству” во главе с Ионом Стурзой”. Об этом заявила вице-председатель Демократической партии Молдовы, председатель парламентской Комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Валентина Булига в ходе 93-х публичных дебатов на тему: „Независимость: шаги вперед и шаги назад, в видении партий, занимавшие и занимающие высокие должности в государстве”, из цикла ”Развитие политической культуры посредством публичных дебатов”, организованных Информационным агентством IPN и Radio Moldova

Депутат утверждает, что ДПМ приняла участие в укрепление Независимости на протяжении многих лет, в различных формулах, как у власти, так и в оппозиции. В период 2005-2009 годов ДПМ была в оппозиции, но и тогда формирование сыграло важную роль. „Были заявления, стратегии, принятые законы голосами ста депутатов, а это доказывает, что национальная идея, провозглашенная на том этапе, а именно европейской интеграции Республики Молдова, объединяла депутатов, независимо от того, из каких партий они были”, - сказала она.

Валентина Булига считает, что 27 лет независимости были отмечены трудностями, с возможностями, которые не были использованы, ошибками и удачами, из которых нужно сделать выводы и идти дальше. „Действительно, 27 лет для страны - это слишком мало, но в любом случае это часть современной истории Республики Молдова и необходимо написать об этом этапе”, - сказал вице-председатель Демократической партии Молдовы.

Валентина Булига напомнила 2009 год, когда состоялось первое заседание четырех политических партий, которые создали Альянс за европейскую интеграцию 1, который избрал правительство, частью которого она была. По ее мнению, удалось многое, даже если были ошибки, политический кризис и определенные процессы, которых должны взять на себя все формирования, в частности, „потому, что некоторые, кто занимал важные должности и которые должны были осуществлять реформы и укреплять учреждения, сегодня занимаются критикой”. Она добавила, что, начиная с января 2016 года, ДПМ, наряду с другими коллегами, взяла на себя весь процесс развития и модернизации Республики Молдова, а решимость сделать это является максимальной и изменения видны.

„Лично я думаю, что на протяжении 27 лет независимости отсутствие национальной идеи, модели государства, которую мы хотели бы построить, привело к совершению ошибок, к манипуляциям, неудачам, которых гражданам еще предстоит простить у тех, кто их совершил. Важно из этих ошибок сделать выводы, понять, что Республика Молдова это страна, в которой мы живем, которую должны развивать, куда хотим, чтобы молдаване вернулись. Если понятие национальная идея объединила бы нас всех, то может сегодня Молдова имела бы другой уровень развития, демократии и благополучия”, - сказала Валентина Булига.

Депутат отметила, что хотела бы, чтобы политическая борьба велась в избирательных кампаниях, а реформы и проблемы оценивались прагматично. Она говорит, что все усилия Демпартии, предпринятые в 2016 и 2017 годы, и в настоящее время позволили не блокировать ни один социальный проект, такие как увеличение заработной платы или выплаты пособий. В то же время эмиграция снизилась или даже остановилась. Поэтому нынешнее правительство предложило системный подход для создания условий и обеспечения возможностей для граждан, такие как развитие инфраструктуры, образования, доступа к услугам и др., чтобы они оставались дома.

Дебаты „Независимость: шаги вперед и шаги назад, в видении партий, занимавшие и занимающие высокие должности в государстве” проводятся Информационным агентством IPN и Radio Moldova в рамках проекта „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов”, реализованного при поддержке немецкого Фонда Ханнса Зайделя.