МВД Молдовы заранее возбудило уголовное дело по факту подготовки массовых беспорядков ходе акции протеста

МВД Молдовы возбудило уголовное дело по подготовке массовых беспорядков в ходе акции протеста в воскресенье. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом сообщил начальник Главного управления уголовного преследования Генерального инспектората полиции (ГИП) Григорий Мога.

На пресс-конференции в субботу, 25 августа, он сообщил, что полиция заблаговременно получила информацию о готовящихся провокациях в ходе протестов, поэтому возбудила уголовное дело.

"По этому делу уже есть те, кого подозревают. Также выявлены граждане, которые в соцсетях подстрекают к насилию и массовым беспорядкам. Полиция предпринимает меры по предотвращению насилия", - заявил Мога.

Он сообщил также, что накануне в полицию были приглашены главные организаторы протеста, которых проинформировали о деятельности полиции и об ответственности, которая на них лежит.

Главный специалист Центра мониторинга дорожного движения Павел Апостол отметил, что во время акции протеста движение по улицам, прилегающим к ПВНС, будет прекращено.

"Парковочные места для автомобилей были предусмотрены заранее. Они будут в разных частях города. Гражданам будут раздавать листовки с необходимой информацией", - сказал Апостол.

На вопрос, сколько полицейских будет задействовано в обеспечении правопорядка, представители ГИП ответили, что "их будет достаточно, чтобы обеспечить безопасность".

В ходе пресс-конференции представители Управления общественной безопасности Национального инспектората по патрулированию и Войск карабинеров призвали граждан протестовать мирно.