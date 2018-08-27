Бандитский Кишинев. Что впереди?

Сергей Ткач

Голосуя девять лет за «евроинтеграторов», жители Молдовы сами вызвали к жизни опасный феномен: возник режим, ставший для них экзистенциальной угрозой. И накануне новых парламентских выборов граждане оказались на развилке: можно оставить все как есть либо покончить с криминалитетом в политике и сменить курс. Если этого не произойдет, то страна в какой-то момент опустеет и превратится в одно большое кладбище. Главным покойником на этом погосте будет само молдавское государство.

Летний шок



В августе, когда молдавские политики дружно отправляются в отпуск, наступает естественный спад активности и информационное затишье. В отсутствии политического шума, внимание общества переключается на реальную жизнь. И факты, которые обычно остаются в тени, получают объем и многозначность, сигнализируют нам о глубинных процессах, происходящих в социуме. Лето 2018 года не стал исключением. Что же обратило на себя внимание, и на что указывает августовская фактура?

Безусловно, событием номер один, шокировавшим общество, стала ситуация в детских лагерях отдыха. Поскольку мы узнали о целом рядечрезвычайныхфактов, то имеет смысл рассматривать их в совокупности, как единое явление. И по сути это так и есть, потому что пребывание детей в лагерях отдыха завершилось угрозой их здоровью и жизни.

"Trandafir" де ла Молдова

Вначале приковали к себе внимание события в Вадул-луй-Водэ, в лагере с романтическим названием «Роза» ("Trandafir"). Здесь в обстановке полной анархии два подростка 16-17 лет, которых почему назначили«воспитателями», решили устроить своим подопечным знакомство с методами гестапо. Ночью, в пьяном угаре они ворвались в спальные помещения и избили металлическими прутьями группу детей в возрасте 11-15 лет.

Как выяснилось, лагерь работал без необходимых документов, официальные договоры с «воспитателями» не были заключены, несовершеннолетнихпривлеклик труду незаконно. Дети проживали в необустроенных и давно неремонтированных помещениях. И за такой, «современный» отдыхфирме-организатору «лагеря» выделили 435 тыс. лей. Накануне заезда сотрудники районного совета Яловень побывали здесь и заключили контракт, несмотря на жуткие условий проживания. Почему? «Условия везде одинаковые. Что мы можем сделать? – прокомментировал ситуацию председатель района ЛилианКараману. Договортакже был заключен с другими подобными лагерями.

За воспитание берется директор

Еще одна вопиющая история произошла в селеЗлоцьЧимишлийского района. Здесь педагогическими «талантами» блеснул уже директор лагеря, а не липовые воспитатели. Молдавский «макаренко»обязал подростков в возрасте 10-15 лет до полуночи ремонтировать дощатую сцену. Ребят заставили вытаскиватьгвозди голыми руками, их не отпускали в туалет, им не позволяли одеться, несмотря на то, что на улице стало темно ипохолодало. Младшие дети уснули на стульях, но директор их разбудил и принудилдальшеработать, пока в одном из старых помещений не был собран из кирпичей опорный столб. Трудиться подросткам пришлось в темноте, подсвечивая фонариками и мобильниками. За отдых своих детейв лагере «Извораш» (и приобщение к образцам педагогической культуры) родители заплатили по 1400 лей.

По пути Украины и Румынии

Третье происшествие, приковавшее внимание общества, случилось в несанкционированном лагере в Морений Ной Унгенского района. Здесь возникла вспышка кори, впервые за многие десятилетия. В результате число заболевших стремительно растет. В Чадыр-Лунге, откуда пошло распространение инфекции, больница переполнена. Но если иметь в виду, что сразу по факту не были проведены срочные санитарно-эпидемические мероприятия, и в детских учреждениях не ввели карантин, то следует ожидать ухудшения обстановки. В чем убеждает опыт соседней Украины и Румынии.

Для нас важно, что очагом кори стал несанкционированный летний лагерь.

Итак, чем же выделяются эти три инцидента в местах отдыха детей, что их объединяет и о чем они нам сигнализируют?

Лучшие из лучших в ДПМ ничего не могут

Согласно правительственному решению за организацию летнего отдыха детей и подростков отвечают министерства здравоохранения и образования, внутренних дел, местные органы власти, а также Государственная комиссия по организации и мониторингу летнего отдыха детей. Солидный список, не правда ли? Если вспомнить, что в Молдове сейчас всего 9 министерств, то вина ложится целиком на правительство.

Как же дошло до ЧП? Вероятно, одно из объяснений заключается в том, что в министерствах сидят административные импотенты. Эти люди не могут ничего путного уже организовать. Разве не о том же свидетельствует факт, что Молдова – беднейшая страна Европы и социально-экономическая деградация здесь не останавливается ни на минуту.

Косвенно в пользу этой версии говорит и то обстоятельство, что никто из министерских чиновников не ушел в отставку немедленно после чрезвычайных инцидентов. Напомним, что председатель района ЯловеньЛилианКараману подтвердил, что условия в других лагерях ничем не отличаются от того, что обнаружилив прославившимся "Trandafir". Следовательно, бардак высокими чиновниками воспринимается чем-то вроде нормы. Но ведь мы помним, что в прошлом году ДПМ перетрясла министерские ряды, «оптимизировала» структуру правительства, назначила на госпостылучших из лучших. И вот результат налицо.

Должность – только источник обогащения

Второе объяснение тоже обоснованно и имеет право на жизнь. Выполнение служебных обязанностей для молдавского чиновника – не главное.Должность – лишь способ зарабатывания денег путем взяток и схем присвоения бюджетных средств. Это никакая не новость. О том, что коррупция – главный бич молдавской власти, говорят опросы общественного мнения, ораторы на митингах протеста, международные партнеры страны.

Поддерживает данную версию и наш третий вывод из случившегося. Все эти беспрецедентные истории сигнализируют, что в общественном сознании утвердилась матрица поведения, основанная на преступности и насилии. И для подростков-«воспитателей», и для директора лагеря, и для чиновников всех рангов нарушение закона и насилие – сегодня нечто естественное. По-другому и не могло быть, потому что как начали в апреле 2009 г. молдавские «евроинтеграторы» погромами, беспорядками и мародерством, так процесс и продолжался все 9 лет. В результате преступная матрица утвердилась на всех уровнях общества, вытеснив порядочность, справедливость, верность закону и нормам христианской морали.

К формированию криминальной матрицы в молдавской политике мы вернемся чуть позже, а теперь сосредоточимся на другом происшествии, важном звене в общей цепи летних преступлений.

В лапах коррупционеров

Нужно сказать, что население страны спокойно приняло разоблачения Антикоррупционной прокуратуры в важнейших медучреждениях страны: Республиканском медицинском диагностическом центре и Центре матери и ребенка. Давно и всем известно, что молдавская медицина больна коррупцией, и отрасль превратилась в отточенный механизм вышибания денег из пациентов. На всех уровнях и во всех звеньях системы. Использование средств медицинского страхования происходит непрозрачно; закрытие больниц, сокращение персонала, низкие зарплаты уничтожили кадровый потенциал; цены на лекарства диктует аптечная мафия. Сельским жителям очень тяжело получить качественные услуги. Последняя надежда возлагается на Кишинев. И здесь они попадают в лапы коррупционеров, которые раздевают их до исподнего.

Проверки в отделениях радиологии крупнейших медицинских центров выявили огромные суммы, содранные с больных преступниками в белых халатах. В РМДЦ – около 7 млн. лей, в ЦМР – 1.5 млн. лей. На эти деньги можно было приобрести не один компьютерный томограф и даже восстановленый МРТ. Характерно, что тогда же, в начале августа, правительство Филипа приняло решение о приобретении рентгеновского аппарата для районной больницы в Фэлешть. До этого во время встречи директор медучреждения пожаловался Филипу, что их прибор был куплен в 1978 г. и часто ломается.

Страшный диагноз

Однако факт изъятия миллионов у столичных радиологов показывает, что в отрасль приходит достаточно средств для приобретения новой техники. Деньги просто присваиваются врачами и администраторами. Напомним, что руководство РМДЦ, как и других учреждений, жаловалось на нехватку средств и требовало повышения тарифов намедуслуги. И правительство Филипа их подняло. В результате резко возросли размеры взяток, а пациенты с медицинским полисом лишились ряда важных исследований и права сделать некоторые анализы бесплатно. Парламент страны рассмотрел ситуацию и дал поручение правительству снизить тарифы. Но правительство тянет уже больше года. И таким образом содействует росту масштабов коррупции в медицине и становится соучастником преступлений.

Молдавскую систему здравоохранения постоянно сотрясают скандалы. Бесконечные реформы привели к тому, что часто ставятсяошибочные диагнозы, проводится неверное лечение, вызвавшее смерть.В отместку родственники потерпевших уже используютпротив медиков физическое насилие. Пациенты боятся врачей, потому что они видят в больных лишь источник наживы. А власть вместо того, чтобы навести порядок в отрасли перед выборами устраивает пиар-акции вроде «Доктор для тебя». В то время как сами политики и высокопоставленные чиновники лечатся за границей.

В связи с этим вполне оправданным видится страшный диагноз: здравоохранение превратилось в угрозу жизни для жителей страны. И даже инциденты в лагерях отдыха, а главное вспышка кори из-за отсутствия своевременных мер и вакцинации детей подтверждают такой вывод. О действиях власть объявила лишь постфактум.

Зверские преступления стали нормой

К экстраординарным событиям лета следует отнести и двойное убийство в селе Думбрэвень района Сорока. Мать и ее пятнадцатилетнюю дочьнашли мертвыми в лесу. Вначале они были зверки избиты, затем без сознанияизнасилованы изаживо сожжены.

Что именно роднит данное убийство с насилием в лагерях и масштабной коррупцией медиков очевидно – криминальный характер всех этих действий.

Однако преступление в Думбрэвеньвыходит из общего ряда. Во-первых, оно выделяется своей особой жестокостью. А во-вторых, приводит к мысли, что зверские преступления в Молдове стали нормой. Нас не удивляет изнасилования детей, 80-летних бабушек, убийства супругов, друзей и знакомых из-за стакана вина, бессмысленные и жестокие убийства спортсменами и полицейскими случайных людей,сбрасывание трупов погибших в мусорные баки и другие аномалии поведения.

Молдавская криминальная матрица

Нет никакого сомнения в том, что агрессивность и насилие, легкость, с какой граждане идут на преступления, - результат внедрения в общественное сознание криминальной матрицы. Мы наблюдаем, что для достижения цели многие люди не останавливаются ни перед чем, у них нет морально-нравственных ограничений, закон для них - ничто. И такую модель поведения обществу навязали местные политические «элиты».

Обнищание народа и сказочное обогащение политиков и чиновников благодаря власти и должностям мы наблюдаем все годы независимой Молдовы. «Прихватизация», программа «Мормынт» («могила») в сельском хозяйстве, посредничество и протекция в бизнесе («крышевание») за взятки - это и многое другое началось в лихих 90-х.

Но расцвет криминалитета и полное превращение власти в преступное сообщество стартовали в апреле 2009 г., когда вандализм, погромы и попытку госпереворота «евроинтеграторы» и унионисты выдали за триумф демократии.

Процесс завершился к 2012 году, что и ознаменовало собой убийство Сорина Пачу на элитной охоте с участием генпрокурора и депутатов, других высокопоставленных лиц.

Саморазоблачение

Вынося сор из избы, один из лидеров правящей коалиции Михай Гимпу назвал своих партнеров «гангстерами», и к ним приклеились криминальные клички «контрабандист» и «кукловод». Самого же Гимпу окрестили «иудой».

Тогда же Влад Филат, возглавлявший ЛДПМ, сделал важное признание:совет Альянса за европейскую интеграцию «самопроизвольно присвоил себе неконституционное право исполнения верховной власти в государстве». То есть узурпировал ее.

Впоследствии мы увидели весь спектр криминальных методов захвата и удержания власти: политический рэкет и коррупция, использование выгоды из влияния, фальсификация и искажение результатов выборов, дезинформация в СМИ, кража миллиардов из банковского сектора, запугивание, подкуп и шантаж депутатов, политические аресты и преследование инакомыслящих. Для перечисления всех преступлений режима «евроинтеграторов» и отражения явления в полном объеме потребуется масштабная работа и тысячи страниц.

Главный вывод: молдавская криминальная матрица является интегральной. Она охватывает уровень личности, местной и центральной власти. Уголовные дела, судебные и досудебные разбирательства, покушения на убийство, разоблачения в СМИ – это будни даже для «координатора» правящей коалиции.

Необъявленная война

Кроме самого опасного результата - внедрения криминальной матрицы в общественное сознание, есть и простое измерение, говорящее о годах упадка.

Как известно, молодежь – это будущее. За последние четыре года численность населения в возрасте 14-30 лет уменьшилась на 140 тысяч, что значительно для Молдовы. Число студентов за период «евроинтеграции» сократилось вдвое со 130 до 65 тыс. Уже сейчас три работника реального сектора содержат двух чиновников и пять пенсионеров.Поскольку молодежь непрерывно покидает Молдову, позаботиться о пенсионерахскоро будет некому.Начнется распад социальной системы.

За годы независимости население края сократилось на треть, и сейчас в стране проживает столько, сколько и в 1959 году. Такое происходит только во времена геноцида или войны, когда создаются невыносимые для жизни условия. Можно сказать, что сегодня криминалитет во власти, по сути, ведет необъявленную войну против народа Молдовы. Если «бандитский Кишинев» не остановить, а политический класс не провести через «чистилище», то страна в какой-то момент совсем опустеет и превратится в одно большое кладбище. Главным покойником на этом погосте будет само молдавское государство.