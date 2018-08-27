Многие участники протеста провели ночь у памятника Штефану чел Маре

Многие участники Общего собрания граждан, которое состоялось 26 августа, остались, чтобы продолжить протест и ночью. Люди постелили одеяла и установили палатки, и удобно расположились на скамейках, расположенных возле памятника Штефану чел Маре. По словам лидера Партии действия и солидарности Майи Санду, которая находилась среди демонстрантов, люди будут ночевать там, после чего, утром 27 августа, возложат цветы к памятнику господарю Штефану чел Маре. Майя Санду призвала „всех, кто хочет бороться с диктатурой, присоединиться к демонстрации, начиная с 8.00”, передает IPN.

По словам Майи Санду, „протест продолжится пока не будут выполнены требования Национального собрания граждан, включенных в резолюции, принятую в первый день протеста”. Майя Санду прокомментировала и контрманифестацию, организованную Политической партией „Шор” на площади Великого Национального Собрания одновременно с акцией протеста, организованной Движением национальнго сопротивления ACUM. По ее словам, была организована контрманифестцаия, с „привлечением несчастных людей, которых использовали безответственные и коррумпированные политики”. „Он рассчитывал на то, что произойдут потасовки, но мы не позволили провоцировать себя”, - сказала Майя Санду в прямом эфире на Facebook.

Тысячи людей собрались в воскресенье, 26 августа, в центре столицы на акцию, организованную Движением национального сопротивления ACUM. Общее собрание граждан приняло резолюцию, в которой требуют отставки Правительства Филипа. Правительство обвиняется в прогрессирующем ухудшении положения людей в стране, антидемократических действиях, в банкротстве политики европейской интеграции и в международной изоляции Республики Молдова. Участники протеста требуют так же проведения свободных и справедливых выборов, на основе пропорциональной системы голосования, немедленную отмену амнистии капитала, а так же признания результатов выборов генерального примара муниципия Кишинев от 3 июня этого года.