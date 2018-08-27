Додон: Период независимости - это 27 лет упадка

"27 лет независимости Молдовы стали периодом ее экономического, демографического и территориального упадка", - заявил в интервью порталу "Трибуна" президент РМ Игорь Додон, подводя итоги независимого развития РМ.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", он считает, что 27 лет слились "в один этап - поиска своей идентичности, серьезных ошибок и незрелых политических решений".

"За эти 27 лет мы доказали, что в состоянии выжить как государство, но еще не определились с национальной идеей, которая вела бы нас вперед и объединяла бы весь политический класс. Мы государство, которое не осознало пока своей былой государственности, и поэтому не можем использовать свой потенциал, и не верим в собственную судьбу. Осознать нашу государственность - вот наш политический и общественный долг и задача на ближайшие годы. Утешает лишь мысль о том, что трудности, через которые мы прошли, позволят нам впредь избежать многих ошибок, и более благоразумно и профессионально подходить к вопросам политической и социальной жизни", - отметил президент.

Он выделил три ошибки властей за эти годы.

"Первой стала гражданская война на Днестре, приведшая к человеческим жертвам, ненависти и сепаратизму. Второй был совершенно безответственный отказ от богатого экономического наследия МССР. Некомпетентная власть ультранационалистов допустила уничтожение заводов, фабрик, колхозов, домов культуры, животноводческих комплексов, садов. Были уничтожены сельское хозяйство, инфраструктура сел, производственный и экспортный потенциал страны. Молдова до сих пор не может прийти в себя после этого кризиса. Третьей ошибкой является отказ власти и так называемой элиты от молдавской идентичности. Они заменили ее на румынскую, создав путаницу в умах молодежи", - сказал президент.

Среди достижений он назвал то, что "страну не отдали в руки иностранцам и не дали себя аннексировать".

"Мы сохранили нейтралитет и государственность, не отказались от православия. Нам удалось сохранить хорошие отношения с соседями и зарубежными партнерами. Мы восстановили некоторые более давние отношения и создали новые. Мы зарекомендовали себя как независимое и суверенное государство в международных отношениях. После конфликтов с приднестровцами и гагаузами, нам все-таки удалось восстановить межнациональный мир и создать комфортные условия сосуществования всех национальностей в РМ. Для страны, которая прошла через войну, экономические кризисы и отток населения, думаю, что мы еще неплохо справились", - полагает он.

Среди задач, которые являются приоритетными для любой власти, Додон назвал "идею государственности, молдавской идентичности, нейтралитета и территориальной целостности, защиту православных ценностей, института семьи, демографической безопасности страны".

Президент уверен, что независимая Молдова сохранится, несмотря ни на что.

"Унионизм проходит, а Родина остается. Это пустые иллюзии. Если мы будем извлекать уроки из своих ошибок, будущее будет намного лучше настоящего. В состоянии ли мы, как народ, учиться на своих ошибках? Вот в чем вопрос", - подчеркнул глава государства