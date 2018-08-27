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Политика
Павел Филип: Независимость строим вместе, каждый день
27.08.2018

„Независимость строим вместе, каждый день”, написал премьер-министр Павел Филип в сообщении на Facebook по случаю Дня Независимости, передает IPN.

„Если мы будем добрее друг к другу, более сплоченными, более активными, такой же будет и Республика Молдова: более красивой, более доброй, более сплоченной. Желаю вам многих лет, дорогие граждане! Желаю многих лет Республике Молдова!”, пишет премьер.

Сегодня Республика Молдова отмечает 27 лет со дня провозглашения независимости страны.


 
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